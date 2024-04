A hármas metróról beszélt a BKK vezérigazgatója, Vitézy Dávid azonnal reagált

Vitézy Dávid néhány nappal ezelőtt vetette fel a Népszava egyik cikkére hivatkozva, hogy a hármas metró felújításával kapcsolatban egy orosz befolyásolási kísérlet történhetett sok évvel ezelőtt.

Mivel a BKV vezetése azóta is változatlan, a nyolc éve a metrófelújítási szerződést aláíró vezérigazgató (lásd a képen) máig hivatalban van, és nemrég kapott fizetésemelést, elég könnyen a végére tudna járni a városvezetés annak, mindez pontosan hogyan is történt. Befolyásolták-e az oroszok a metrótendert? Volt-e hatásuk arra, hogy minden más indulót kizártak, hogy ők győzhessenek? Hogy lehet, hogy ezeket az alapkérdéseket évek óta nem vizsgálta a fővárosnál senki?

– fogalmazott Vitézy, utalva ezzel Bolla Tibor BKK-vezérigazgatóra.

Bolla most a Telexnek adott interjút, amelyben arról beszélt, hogy a hármas metró felújításánál kényszermegoldás miatt kellett az oroszokhoz fordulni, de állítása szerint nem érzékelt befolyásolási kísérletet. Mint mondta, a 2011-es metrótűz után kezdték vizsgálni azt, hogy mit lehetne tenni a szerelvényekkel, és 2013-ra készítették el a különböző döntési javaslatokat.

Az egyik opció egy minimumfelújítás volt, a másik egy maximumfelújítás, a harmadik az új szerelvények vásárlása. Nagyjából kiszámoltuk, melyik mennyibe kerülne – mondta, hozzátéve, hogy Tarlós István 2014 elején már úgy fordult a kormányhoz ebben a kérdésben, hogy „célszerű lehet újakat vásárolni, de van egy másik megoldás is: a szerelvényeket fel lehetne újítani”.

Bolla azt is elmondta, az orosz gyártóval, a Metrovagonmassal már a 2011-es metrótűz után is tárgyalt a BKV, majd 2013 júniusában ő is járt Moszkvában többedmagával, és arra jutottak, hogy lehetséges lenne a felújítás. De állítása szerint semmilyen nyomásgyakorlást nem tapasztalt „se a kormány, se a fővárosi önkormányzat, senki, még a BKK részéről sem” azzal kapcsolatban, hogy orosz segítséggel kellene felújítani a metrókat.

Kifejtette azt is, hogy Tarlós István 2014 eleji megkeresése után a kormány 2014 augusztusában, egy kormányhatározat útján közölte, engedélyt adnak a metró felújítására, és pénzügyileg is támogatják azt. Ezután arról beszélt, hogy szerinte az oroszok (a korábbi vádakkal ellentétben) tisztességes közbeszerzésen nyertek, és ha egy másik, kisebb céget választottak volna helyettük, akkor valószínűleg sokkal nehezebben tudnának tőlük kártérítést kiperelni a problémák miatt.

Szerencsétlen módon a háború közbejött, ami nagyon megnehezíti a megegyezést. Azt már ők elismerték, hogy fizetni kell, és fizetni is fognak. Már csak az a kérdés, hogy mekkora összeget, és hogy ezt miben. A Metrovagonmas javaslatot tett arra, hogy esetleg alkatrészeket szállít ilyen értékben, javításokat végez ilyen értékben, de egyelőre az értékben nincs megegyezés

– mondta Bolla Tibor, majd utalt arra, hogy most már majdnem 40 milliárd forintot követelnek a Metrovagonmastól a 2019-ben elindított perben, viszont az orosz vállalat ennek csak nagyon kis részét, kb. 400-800 millió forintot tart jogos követelésnek.

„Ezek a metrók a hetvenes évektől itt vannak, a gyár is itt van azóta. Mi egészen biztos, hogy még 10-15-20 év múlva is az oroszoknak fogjuk a nyakát taposni, hogyha bármi gond van ezzel a szerelvénnyel. Nekik ez presztízskérdés. Inkább attól félek, hogy a per el fog húzódni, és majd a BKV valamikor három-négy év múlva jut a pénzéhez. De hozzá fog jutni, az biztos” – mondta a BKK vezérigazgatója az interjú későbbi részében.

Végül kitért Vitézy Dávid állítására, mely szerint az orosz metrófelújításnál a Fidesz összejátszott az ellenzékkel (a főpolgármester-jelölt erről Konkrétan Rónai Egonnal című műsorunkban beszélt részletesen).

„Ha ő azt mondja, hogy összefonódás, én meg azt mondom, hogy ha három szerv is vizsgálta az egész beruházást, és nem állapított meg semmit, akkor valószínűleg ez az eljárás, és ez a felújítás jól lett lefolytatva, minden szabályos volt és normális. Én azt gondolom, hogy ez egy szakmai ügy volt végig. Minket soha egyik politikai párt sem keresett meg, nem volt nyomásgyakorlás senki részéről, nem is volt ez semmi olyan, ami befolyásolta volna ezeket a döntéseket. Az egyetlen, ami meghatározta, az a pénzügyi forrás mértéke. Arra pedig volt politikai döntés, mi nem is tudtunk volna mást csinálni” – válaszolta erre Bolla Tibor, aki az interjú végén azt is hozzátette: „Mi mindig azt mondtuk, hogy egy új metró más színvonalat képviselt volna, de drágább is lett volna. Ha több pénzünk lett volna, akkor új metrót lehetett volna venni. A használt járművek beszerzése vagy a felújítás mindig egy kényszermegoldás, ha nincs új járműre pénz. És akkor nem volt az új metróra pénz” .

Vitézy Dávid reagált: Bolla Tibor először az Origón, majd a Telexen mentegette magát

A főpolgármester-jelölt az interjú megjelenése után egy Facebook-posztot tett közzé, amelyben azt írta: „Látom, Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója hosszú interjúban mentegeti az orosz metrófelújítást a Telexen. Az ő álláspontja konzekvens, 2019-ben Tarlós István munkatársaként is ezt mondta az Origónak, amikor Karácsony Gergely főpolgármester-jelöltként börtönt ígért a felelősöknek az orosz metrók miatt”. Felidézte azt is, hogy Bolla 2019-ben még azt mondta, hogy Karácsony valótlanságokat, félrevezető és megtévesztő dolgokat állított az interjúban.

„A BKV-vezér tehát azóta is a helyén, az orosz metrók azóta is klíma nélkül, érdemi vizsgálat azóta sem volt. Nem véletlenül mondom, hogy Karácsony Gergely valamilyen háttéralkut kötött, és a két nagy pártpolitikai oldal végül közösen söpörte szőnyeg alá a hármas metró orosz kocsifelújítási ügyét. Nincs annál ékesebb bizonyíték erre, mint a mai Telex-interjú” – írta Vitézy Dávid, hozzátéve:

Börtön helyett eltussolás, klíma helyett szauna. Ez az elmúlt öt év mérlege a hármas metrón.

