Dobrev Klára: Semmi dolgom nincs Magyar Péterrel

Dobrev Klára a beszélgetés elején azt mondta, hogy Magyarország helyzete „egyre rosszabbá és rosszabbá válik. Mint mondta, pár éve még nem lett volna reális azt mondani, hogy Magyarország kiléphet az unióból, hogy „50 százalékos élelmiszer-infláció lesz”, vagy azt, hogy egy pedofilbotrányba belebukik a köztársasági elnök és az igazságügyi miniszter.

„Egyre feszültebbé válik a politikai hangulat” – mondta a politikus, hozzátéve:

A Fidesz alapjaiban elkezdett remegni, repedeznek az alapok.

„Ma nagyon nehéz kormánypárti szavazónak lenni […] hát mire lehetnének büszkék?” – fogalmazott ezután Dobrev Klára. Állítása szerint a kis falvakban is sokan elbizonytalanodtak a Fidesz-szavazók, többek közt a behozott vendégmunkások miatt. Szerinte a kizsákmányolt vendégmunkásokkal a magyar munkavállalók bérét nyomják le, de a családtámogatások ügyében is csalódhattak a Fidesz-szavazók, és szerinte ez az oka annak, hogy március 15-én is a korábbinál kevesebben gyűltek össze Orbán Viktor beszédére.

Arra a kérdésre, hogy a választáson szerintük egy gyenge kormánypárti szereplés tényleg előrehozott választáshoz vezethet-e, Dobrev Klára azt mondta, a június 9-i választások után az lesz a legfontosabb, hogy azt érezzék az emberek: „Itt megmozdult valami.”

„2019-ben az ellenzék visszafoglalta Budapestet […], akkor egy olyan lelkesedés, svung vitte előre az ellenzéket, ami vihetett volna minket tovább egy kormányváltásig” – mondta, hozzátéve: minden választás előtt megjelenik az az érzet, hogy „az ellenzéket kéne leváltani”, de szerinte ezek csak további vitákat szültek.

Soha többe nem fogom megengedni, hogy ez a fajta szétforgácsolás meggyengítse a politikai közösséget

– fogalmazott Dobrev Klára, előreutalva már a 2026-os választásra.

Így látja Magyar Pétert

Magyar Péter színre lépésével kapcsolatban Dobrev Klára azt mondta, hogy szerinte a mostani ellenzék szociáldemokrata, zöld része egy biztos pont, határozott programjuk van évek óta, és mindenki tudhatja, hogy „honnan jönnek és hova tartanak”, tehát „nem árulnak zsákbamacskát”.

Arra a kérdésre, hogy hova sorolja Magyar Pétert, azt mondta: nem kell sorolgatnia, mert ő maga megtette ezt.

Ő egy jobboldali ember, aki Orbán Viktorra példaképként tekint […] aki európai politikában vagy az ukrajnai agresszióval kapcsolatban inkább a Fidesz politikájával ért egyet

– mondta Dobrev Klára, hozzátéve: szerinte emiatt nincsen dolga Magyar Péterrel, mert neki az ellenzéknek azt az oldalát kell megszerveznie, amely nem akar kiegyezni Orbán Viktorral.

Celebkedés?

Magyar Péterrel kapcsolatban kifejtette azt is, hogy ő és pártja konkrét elképzeléseket vázolt a különböző politikai szakterületeken, és hogy szerinte a politikának „nemcsak a celebkedésről kellene szólnia”. Beszélt arról is, hogy meglátása szerint Európa fokozatosan föderalizálódik, a jövőben mindenképp egységes lesz.

Arra a kérdésre, hogy hány EP-mandátumra számítanak, Dobrev Klára csak azt mondta, hogy „sokra”, majd hozzátette: szerinte nem is a mandátumok száma a fontos, hanem az, hogy hány szavazójuk lesz, mert ez fog számítani a kormányváltás szempontjából. De úgy gondolja, hogy jó eredményre számíthatnak, és most az összes ellenzéki pártnak az a dolga, hogy a választási sikerért dolgozzon.