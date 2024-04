Veszélyes állapotban a budai várfal, kemény üzenetet kapott a polgármester

Az I. kerületben az elmúlt időszakban több zűrös ügy is napvilágot látott. Az önkormányzat jövőjéről Gelencsér Ferencet kérdeztük, aki a 2019-es önkormányzati választáson az 5. számú egyéni választókerületben szerzett mandátumot, és a kerület alpolgármestere is volt. A Momentum politikusa aláhúzta, a várfal továbbra is veszélyes állapotban van, és ez jól mutatja: vannak olyan ügyek, ahol nincs helye pártok közötti vitának.