A VII. kerületben is indít polgármesterjelöltet a Kétfarkú Kutya Párt

Szerdán jelentette be a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, hogy a VII. kerületben is indít polgármesterjelöltet Budapesten, méghozzá a párt komunikációs vezetőjét, Terdik Rolandot. Kovács Gergely XII. kerületi előválasztási győzelmével és Terdik Roland indulásával együtt már öt kerületben is önállóan indulnak a Kutyapárt jelöltjei.