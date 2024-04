Szabad Európa: Sorcserével támad a Fidesz, mindenkit lecserélhet Orbán Viktor Budapesten

Sajtóinformációk szerint a Fidesz fővárosi tagságából senki sem lesz ott a Fidesz 2024-es budapesti listáján. A Szabad Európa több, egymástól független forrásra hivatkozva azt állítja, hogy a lista első három helyét Szentkirályi Alexandra főpolgármester-jelölt, Sára Botond VIII. kerületi és Böröcz László I. kerületi polgármester-jelölt foglalja el.

A lap értesülései szerint a Fidesz az állomány fiatalításában látja a budapesti megújulást, így rajtuk kívül eddig kevésbé ismert, feltörekvő nevekkel – a Fidelitasból vagy kerületi külsős bizottsági posztokról – töltik fel a fennmaradó helyeket. Ugyan pontos lista még nincs, de felmerült Gyurákovics Andrea, ifjabb Takaró Mihály, Radics Béla, Szarvas Attila, Szilágyi Demeter és Dudás Zoltán neve. Még a Fidesz jelenleg regnáló polgármesterei is kicsúsztak az első húszból, a fővárosi frakcióvezetővel, Wintermantel Zsolttal együtt.

Ez a fővárosi Fidesz kinyírása

– vélekedett egy forrás, míg egy másik szentül hisz benne, hogy Szentkirályi Alexandra lesz a párt megváltója Budapesten és ráncba szedi, megújítja a pártot.

A Szabad Európa cikkében emlékeztetett arra is, hogy Orbán Viktor a 2014-es önkormányzati választások előtt öt választókerületi elnököt is, mert úgy látta, hogy a Fidesz nem áll elég jól ezeken a helyeken. A változás egyik előszelének számíthat az is, hogy Láng Zsoltot pár nappal ezelőtt Szentkirályi Alexandra váltotta a budapesti szervezet élén.