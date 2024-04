„Átvertek minket” – kifakadt a Fidesszel közös posványt emlegető ellenzéki képviselő

„A DK–MSZP-paktum nehezíti az ellenzéki győzelmet Kőbányán, ezért a Momentum önállóan indul” – jelentette be Stemler Diána, a Momentum kőbányai képviselője, hozzátéve: „A Momentum kőbányai szervezete az elmúlt egy évben azon dolgozott, hogy az önkormányzati választás után továbbra is ellenzéki többség legyen, és ezúttal a polgármesteri posztot is elnyerhesse az ellenzéki jelölt a Fidesszel szemben. Azért is léptünk vissza a polgármesterjelölti választáson, hogy ezt az esélyt segítsük. Így lett volna lehetőség végre valóban lendületet adni Kőbányának. Ezzel a jelek szerint egyedül maradtunk.”

Tavaly május óta többször próbáltunk tárgyalást kezdeményezni az óbaloldal helyi vezetőjével és polgármesterjelöltjével az együttműködésről, de folyamatosan elzárkózik ettől. Az első megbeszélésre végül idén februárban került sor, miután már minden, a gyakorlatban szinte alig létező mikropárttal egyesével megegyezett, jelölti helyeket ígérve nekik. Ekkor kiderült számunkra, és azóta folyamatosan bizonyságot kaptunk arról, hogy nekik nem az ellenzéki győzelem a fontos

– fogalmazott Stemler Diána.

A képviselő azt állítja, ők csak egyetlen feltételhez ragaszkodtak: „Nem akartuk, hogy a mi hátunkon felkapaszkodjon és bekerüljön a testületbe Somlyódy Csaba szocialista alpolgármester. 2019-ben ő volt a közös ellenzéki polgármesterjelölt, de gyorsan kiderült, hogy nem csak alkalmatlan erre a feladatra, de egyenesen hátráltatja a jelölteket. Nem volt sem program, sem valódi kampány, néha megjelent, de abban sem volt köszönet. A választást nagy különbséggel elvesztette, de a momentumos jelöltek által átfordított testületnek köszönhetően alpolgármester lett a fideszes D. Kovács Róbert mellett. Ez azt jelentette, hogy felügyelete alatt elszaporodtak a kétes múltú, akár pártokhoz is köthető cégek beszerzései, kiélezett, vitás helyzetekben pedig rendre a fideszes álláspontot védte alpolgármesterként. Időközben megismertük a múltját is: az MSZP budapesti pártpénztárnoka és a parkolási ügyekről hírhedt Centrum Kft. egyik tulajdonosa volt.”

Stemler Diána szerint „a DK először látszólag elfogadta ezt a feltételünket, de a megegyezés aláírása előtt kiderült, hogy átvertek minket, ugyanis a hátunk mögött Somlyódynak odaígérték a kerületi lista második, biztos befutó helyét és egy alpolgármesteri pozíciót. Ezzel biztosítva, hogy továbbra is megkapja a többszázezres fizetést, zéró teljesítményre. Mi az utolsó pillanatig próbáltunk konstruktívak maradni. Még a kampány kezdete előtti napon is előálltunk egy mindenki számára elfogadható megoldási javaslattal: felajánlottuk, hogy induljunk koordináltan. Mi csak azokban a körzetekben indítottunk volna jelölteket momentumos színekben, amik a megegyezés szerint is a miénk lettek volna, ha cserébe nem indítanak ellenünk senkit, és akkor nincs közünk a listájukhoz”.

Ezt az ajánlatot már válaszra se méltatták. Onnan tudtuk meg, hogy nem zavarja őket, ha teljesen külön indulunk, hogy a kampányrajt reggelén nyilvános posztban bejelentették: az összes körzetben saját jelöltet állítottak. Így hát külön indulunk. Megkönnyítette számunkra ezt a döntést az elfogadhatatlan hangnemű tárgyalási stílusuk, és az, hogy szemmel láthatólag nem akarnak nyerni, mert megfelel nekik a Fidesszel közös városvezetés jelenlegi posványa. Számunkra külön motiváló, hogy nem kell a Fidesszel közösen kormányzó pártokkal együtt indulnunk. Nem kell csendben viseljük, hogy milliókért világítást terveznek az Óhegy parki műanyag Kőbánya feliratra, miközben a városunk szociális lakásaiban fekete penészben kell élniük a gyerekeknek, és padló helyett döngölt föld van a szobájukban. Mi tiszta kézzel, tiszta szívvel fogunk Kőbányáért dolgozni. Úgy tűnik, erre csak az óbaloldal pártjai nélkül van lehetőség

– hangsúlyozta a momentumos képviselő.

2024. június 9-én önkormányzati és európai parlamenti választások lesznek Magyarországon, április 20-án hivatalosan is elindult a kampányidőszak. Hétvégi kampányriportunkat itt olvashatja.