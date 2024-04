Kétfelé esett Miskolcon a baloldal, a Fidesz civil jelölttel fordítana

Alaposan felbolydult az egyébként sokáig békésnek tűnő választási helyzet Miskolcon, miután tavaly év végén drasztikus döntések születtek a borsodi megyeszékhelyen. A botrány az ellenzéki oldalon pattant ki, miután 2023 végén a Veres Pál polgármester mögött álló Velünk a Város frakciószövetség kizárta sorai közül a Demokratikus Koalíció képviselőit.

Ekkor nyílt meg az 54 éves lokálpatrióta, Tóth-Szántai József előtt is a lehetőség, aki még a regnáló, de hamarosan visszavonuló Veres Pál polgármester utolsó teljes munkaévében döntötte el, hogy civilként egy új városvezetői alternatívát mutat fel a miskolciaknak, és a rádiós újságírói munkát politikusi szerepvállalásra cseréli.

Éles belharcok

Miskolcon Veres Pál polgármestert többször leszavazta saját frakciója, ami arra utalt, hogy megszűnőben van az az erős politikai legitimáció, amit 2019-ben megszerzett az összefogás.

A DK Hegedűs Andrea országgyűlési képviselő személyében saját polgármesterjelöltet állított. A Veressel szembeni erős kritikaként megjelenő döntést maga Gyurcsány Ferenc jelentette be.

Veres Pál áprilisban jelentette be, hogy nem folytatja a polgármesteri munkáját, mert nem tudta megszokni „a színlelt barátságot, a hazudott szövetséget, a kétszínűséget, a széthúzást, a vérre menő intrikákat, a célok, a meggyőződés és az emberség semmibevételét, a rövid távú érdekpolitikát, a politikának beállított önérdeket”. Ezzel csaknem egy időben a DK is úgy döntött, hogy visszavonja Hegedűst, helyette pedig (az LMP-vel, a Párbeszéddel és az MSZP-vel együtt) a független Barkai László gyermekorvost támogatják. A 2019-es összefogás szétesését jelzi, hogy Veres egyik alpolgármestere is indul, Varga Andrea Klárát a Momentum és a Jobbik jelölte, illetve az a Függetlenek a Szinva Városáért Egyesület, amely 2019-ben sikerrel kovácsolt egységet Veres Pál mögött.

Idén februárban a párton kívüli Tóth-Szántai József a Pont MI Egyesület színeiben együttműködési szándékkal levelet írt minden miskolci politikai pártnak. Három párt válaszolt az első levelére, a Fidesz, a KDNP és a Jobbik. Tárgyalni azonban csak két párt hívta meg: A Fidesz és a KDNP.

Azóta már a kormánypártok közös jelöltjeként kampányol. Az Indexnek azt mondta, már hónapok óta megvolt a saját kampánystratégiájuk, és most is e szerint halad. Ebben az ellenzéki oldal átalakulása sem okozott változást, nem kellett az új helyzethez sem alkalmazkodnia, mert nem velük szemben, hanem a miskolciakért vállalta a polgármester-jelöltséget.

A megyeszékhelyen 18 egyéni választókerület van, ebből az együttműködésük keretében a Pont Mi Egyesület 11 új képviselőre tett javaslatot, ebből három kötődik az egyesülethez, a többi 7 képviselő korábban a Fidesz–KDNP pártszövetség politikusa volt. Tóth-Szántai Veres Pál példájából okulva – aki állítása szerint csapata összeállításakor „nem olvasta el az apró betűs részt” – nagyon határozott elvárásokat fogalmazott meg a képviselői kör kiválasztásakor.

Nagyon határozott véleményt fogalmaztam meg azzal kapcsolatban, hogy kikkel tudom elképzelni a közös munkát. Volt, hogy élnem kellett az egyéni képviselőjelölt-állításkor a vétójogommal, de a listás helyekbe is volt beleszólásom.

A Fidesz–KDNP 18 jelöltjének majdnem a fele nő, a csapatból 11 még soha nem foglalkozott hivatásszerűen várospolitikával.

A jelölőegyesület és párt között megoszló kampányköltségek arányára vonatkozó kérdésünkre kitérő választ adott. A számok azonban azt mutatják, hogy a Pont Mi Lokálpatrióták Egyesülete meglehetősen tehetős, Facebook-hirdetésekre csak az elmúlt 30 napban közel 4 millió forintot költöttek. Maga a jelölt sem szegény, magánszemélyként az elmúlt 90 napban 2,6 millióval tolta meg a közösségi oldalon saját üzeneteit. A költések mértéke félreérthetetlenül arra utal, hogy nagyon sok pénzt megér Miskolc visszavétele.

2019-ben Alakszai Zoltánnal ugyanis a Fidesz már nem tudott nyerni, a politikus jelenleg a megyei kormányhivatal főispánja. Róla Tóth-Szántai azt mondta, ismeretei szerint jól érzi magát jelenlegi pozíciójában, munkáját kitűnően végzi, és nem beszéltek vele arról, hogy visszatérne az önkormányzati munkába.

Fókuszban

A jobboldal polgármesterjelöltje kampányát a három legmeghatározóbb miskolci problémakörre fókuszálja, amelyek

a közlekedés,

a közbiztonság

és a köztisztaság.

Ezek mind a közszolgáltatási területet érintik, s mindhárom a Miskolc Holding Zrt. feladatkörébe tartozik. A város költségvetése a jobboldal jelöltje szerint sokkal jobb pénzügyi állapotban van, mint amit eddig a városvezető koalíció kommunikált róla. A kormány megszorításaira hivatkozva szüntették meg szerinte egyebek mellett a lovas és kutyás mezőőrséget Lyukóban, csökkentették az önkormányzati rendészek létszámát, emiatt rossz a tömegközlekedés, a járműveken pedig a közbiztonság. (Vitézy Dávidhoz hasonlóan Tóth-Szántai is úgynevezett járatseriffek révén garantálná a biztonságot minden buszon és villamoson.) Ezért koszos a közterület is a város egyes pontjain, ami kapcsán megjegyezte,

az elmúlt néhány hétben már az látszik, hogy a legkritikusabb helyeken gőzerővel takarítanak, nyírják a füvet és kátyúznak, ezért érthetetlen, hogy ez a korábbi években miért nem történhetett meg tavasszal hasonló módon.

2022-höz képest a Városgazda Nonprofit Kft. (a Miskolc Holding Zrt. tagvállalata) működési támogatása kiugróan magas lett. 2022-ben 630 millió forint volt, a 2023-as évi költségvetésben azonban már 1 milliárd körüli összeget különítettek el a cég számára. Ez szerinte tehát nem arra utal, hogy kivéreztették volna az önkormányzatot.

Azt nem vitatta, hogy a magyarországi nagyvárosok közösségi közlekedésében – így Miskolcéban is – a jelenleginél nagyobb állami szerepvállalás szükséges.

Ugyanakkor a város iparűzésiadó-bevétele akkora mértékben emelkedett 2019 óta (2023-ban közel 6 milliárddal 2019-hez képest), ami lehetővé tette volna a buszok és villamosok szolgáltatási színvonalának jelentős javítását. A 2024-es évre még ennél is nagyobb összeg várható, tehát véleménye szerint nem a pénz, hanem a politikai akarat hiányzott. A szolgáltatási színvonalat érintő szakmai hibát pedig többek között abban látta, hogy a Miskolc Városi Közlekedési Zrt.-ből kiszervezték a menetrend készítését, azt az önkormányzat közlekedésszervezési osztályának kevésbé tapasztalt kollégái vették át. Az elektromos buszok fordulóit például úgy tervezték, hogy a négyórás töltési időt nem vették figyelembe. Ez értelemszerűen az egész város közlekedésére is kihatott. E területen további problémát okozott a sofőrök elvándorlása, illetve a járművek rossz állapota. A politikus több járművet és kiszámíthatóbb csatlakozásokat tartalmazó menetrendet ígért a közösségi közlekedésben, menetdíj-növekedést viszont nem.

Tóth-Szántai József nemrég a direkt politikai üzenetek megfogalmazása mellett közösségi oldalán sportemberi oldalát is megmutatta. A cselgáncs edzésen fiatal magyar bajnokokkal tréningezett. Hogy ebből a politikai állóképességre vonatkozó következtetések levonhatóak-e, az kétséges, de annyit elárult, hogy a judo tatamin ő maradt állva.

(Borítókép: Tóth-Szántai József / Facebook)