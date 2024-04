Kapkodjuk majd a fejünket: több mint félezer jelölőszervezet kerülhet a szavazólapokra

Jöhetnek a tesók, meg a szervezet, amelyik „odateszi”, meg még több száz másik! Legalábbis senki se lepődjön majd meg, ha június 9-én az önkormányzati választásokon olyan jelölőszervezetekkel is találkozik, amelyekről még életében nem hallott, feltehetően még azok sem, akik ott élnek, ahol az egyesületek vagy kisebb pártok saját embereiket elindítják a választásokon.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) listája szerint már több mint 550 egyesület vagy párt szerepel a jelölőszervezetek listáján, igaz, ebből már néhányat el is utasítottak, vagy jogerősen, vagy még jogerő nélkül, így ők kiestek a szórásból. Így is maradt több tucat olyan – első hallásra meglehetősen humorosnak tűnő – névvel bíró szervezet, amelyekből cikkünkben szemezgettünk.

Kikből lehet jelölőszervezet?

Jelölőszervezetet egy formanyomtatvány benyújtásával lehet nyilvántartásba venni bármelyik területileg illetékes választási bizottságnál.

Azok a pártok, vagy egyéb egyesületek lehetnek jelölőszervezetek, amelyek jogerős bírósági bejegyzéssel rendelkeznek.

Az NVI honlapján olvasható tájékoztató szerint a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában a Területi Választási Iroda (a fővárosban a Fővárosi Választási Iroda), illetve a Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi. A jelölőszervezetek nyilvántartásba vételére a TVB-k és az NVB jogosultak. A TVB-k – a fővárosban a Fővárosi Választási Bizottság – az NVB-vel egyezően, országos illetékességgel veszik nyilvántartásba a jogszabályi kritériumokat teljesítő szervezeteket.

A szervezetek a nyilvántartásba vétel után jogosultak a választási eljárásban mint jelölőszervezet részt venni, ettől kezdve jogosult ajánlóívet igényelni, és egyéb cselekményeket, jognyilatkozatokat tenni.

Nyilatkozni is kell

Az NVI honlapján szerepel még egy kitétel: ha a jelölőszervezet egyesület, a bejelentéskor nyilatkoznia kell arról, hogy a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére irányuló tevékenység folytatása céljából külföldi támogatást és belföldi jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől származó támogatást, névtelen adományt vagy ezekből származó vagyonelemet az adott választás vonatkozásában nem használ fel.

A legnagyobbak

A jelölőszervezetek között megtalálhatók természetesen a legnagyobb pártok, így a kormányon lévő Fidesz és a KDNP is, de az összes ellenzéki parlamenti párt is ott van a listán, akárcsak azok, az utóbbi időben nagyobb figyelmet kapó egyesületek és pártok, amelyek szeretnék megmérettetni magukat a június 9-i választásokon.

A több mint félezer szervezetnek jó része, csaknem ötöde egyébként nemzetiségi egyesület, akik egy-egy régióban élő kisebbségiekért, nemzetiségekért állnak ki. De ezeken kívül számos egészen furcsa, meghökkentő vagy humoros elnevezéssel találkozhatunk a listán. Sok párt és egyesület egyébként ismerős lehet, hiszen tavaly ősszel már egy korábbi cikkünkben foglalkoztunk a témával.

A legfurább nevű szervezetek

Nem feltétlen kell mindegyikbe belelátni olyat, amit nem szabadna, de ennek ellenére vannak érdekes elnevezések, rögtön megtetszett például számunkra a „Dunakeszi Odateszi Egyesület”. Hogy pontosan mit is tesznek oda, azt majd a választók eldöntik.

Noha közük sincs egymáshoz, hiszen előbbi szentesi, a másik pedig siófoki szervezet, de egymás után következve már egy Karthago dalszöveget is kiadhatna a JÖSSZ és a JÖSSZ-E jelölőszervezetek. Sok szervezet a nevében is meghatározza magát, bár nem mindegyik egyértelmű, ennek ellenére vannak magabiztosságot sugárzó egyesületek és pártok is. Ilyen például a Középút és Értelem Pártja, amely ugyanakkor egyetlen jelölttel büszkélkedhet csak Egerben.

De a NEEM is nevével ellentétben nem szeretne mindenre nemet mondani, hiszen bővebb nevükön Nemzetegyesítő Mozgalomként futnak.

Adminisztrációs hibának tűnik, ám az NVI tényleg így listázta az egyik szervezetet, hogy Rövidített név nincs bejegyezve – Éljen Szombathely! Egyesület. Reméljük, a szavazólapokon nem így lesznek feltüntetve. Feltehetően saját településük, Solymár nevéből ered az elnevezés, de a TESO Egyesület is igencsak érdekesen hangzik. Szintén furcsának tűnhet a Túlélés 98 Egyesület is, amelynek nevéből nem derül ki, hogy pontosan mit is kell, vagy kellett túlélni, de az tény, hogy a szervezet már régóta aktív.

A lista egyébként folyamatosan bővül és még várhatóan a következő napokban újabb és újabb szervezetek, pártok jelentik be indulásukat és igénylik majd az aláírásgyűjtő íveket. Hogy pontosan kik állhatnak majd rajthoz június 9-én, az csak a következő hetekben derül majd ki.

(Borítókép: Janos Kummer / Getty Images)