Vitézy Dávid leállítaná a Karácsony Gergely által megígért fejlesztést

Nem szokás projektek leállításával kampányolni, az LMP által jelölt várospolitikus most azonban épp ezt tette. Megelégelte ugyanis, hogy Budapest minden fejlesztési forrása a belvárosba irányul. Vitézy Dávid a Váralagút előtt állva arról is beszélt, szerinte hol lenne jobb helye a fejlesztési pénzeknek.

Ha megválasztanak, vége lesz annak, hogy ebben a városban minden forrás csak a turistabelvárosra jut. Például olyanokra, mint ez itt, mutatott körbe Vitézy Dávid, saját civil szervezete és az LMP közös főpolgármester-jelöltje a Lánchíd budai hídfőjénél. A Clark Ádám teret az elmúlt 10 évben már kétszer építették át (egyszer a villamos alagútjának kialakításakor, egyszer pedig a Lánchíd felújításánál, amikor a kivitelező felvonulási területként használta). Karácsony Gergely választási ígérete szerint harmadszor is átépítené. Körforgalomból körforgalommá.

Vitézy úgy látja, hogy az állam a legtöbb, Budapestre szánt forrást a budai várban költi el.

(A háttérben a tájékoztató idején is egy hatalmas daru állt. Az alagút felett a politikus saját üzeneteit közvetítő molinókat függesztett ki.) Miközben a budapestiek háromnegyede a körúton túl él, a külső kerületeket magára hagyta a pártpolitika – állapította meg Vitézy Dávid. A 101 pontból álló programját múlt hét csütörtökön mutatta be a politikus, ennek a külső kerületeket érintő részeit most Budapest központjában, részletezte.

Bár nem szokás ilyeneket mondani egy kampányban, de ha főpolgármester leszek, le fogjuk állítani a Clark Ádám tér újbóli átépítését és fejlesztését, és az összes forrást a külső kerületekre fogjuk fordítani.

Azért, hogy jusson forrás olyan fontos fejlesztésekre, mint a Göncz Árpád városközpontnál mozgólépcsőre, zebrára az Örs vezér terénél vagy a Népligetnél lévő aluljáró felújítására. Ne maradjon teljes „kupleráj” a KÖKI-nél. Tarthatatlan, hogy az emberek kénytelenek lesütött szemmel közlekedni azokon a csomópontokon, ahol egyébként nap mint nap áthaladnak.

A turizmusból származó bevételeket is elsősorban a külső kerületek turisztikai kínálatának erősítésére és a turizmussal érintett kerületekben a káros hatások csökkentésére fordítaná. Az Európa Kulturális Fővárosa projekt mintájára létrehoznák az Év Kulturális Kerülete kezdeményezést, amely keretében a külső kerületek pályázhatnának, így egy adott évben a megfinanszírozott programok és produkciók által az épp győztes kerületre fókuszálnák a közfigyelmet.

Azt ígérte, hogy Budapest bármely két pontja közötti relációban a közösségi közlekedést versenyképessé teszi az autózással.

Ennek a külső kerületekben élők lehetnek elsősorban a kedvezményezettjei. Egy expresszbuszhálózattal össze is kötnék a külső kerületek nagy csomópontjait, és a budai alsó rakpartot is bekapcsolnák ebbe a hálózatba. Emellett megtízszerezné az útfelújítások volumenét (az 1100 km-es hálózatnak most csupán a 0,6 százalékát újítják fel évente), a legrosszabb állapotú utak ugyanis a külső kerületekben vannak.

Kérdésre válaszolva megjegyezte, hogy amikor Karácsony Gergely a BKK-rendészet felállításának terve miatt gyakorlatilag elküldte őt a fenébe, akkor valójában azoknak olvasott be, akik nem akarnak a járművek „testnedvekkel átitatott” üléseire leülni, de azoknak a járművezetőknek is, akik ma tanácstalanok, mert nem tudnak kihez fordulni a vállalhatatlan utasok ügyében.