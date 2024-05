Hann Endre nyílt levelet írt a kormányközeli kutatóintézeteknek

Hann Endre, a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet ügyvezető igazgatója kedden nyílt levelet írt a kormányközeli kutatóintézeteknek. Véleménye szerint a kutatók elleni karaktergyilkos kampány nem véletlenül indult be éppen most.

Hann Endre szerint az elmúlt héten „a Magyar Nemzet címen megjelenő propagandakiadványban három írás is foglalkozott a közvélemény-kutatásokkal, határozottan negatív összefüggésben”. Mint írta, ezekben a cikkekben hét nem-kormányközeli kutatóintézetet (21 Kutatóközpont, Idea, Iránytű, Medián, Publicus, Republicon, Závecz Research) említettek meg név szerint.

A szakember úgy véli, az írások botrányosak, tele sértő jelzőkkel, rágalmakkal, gyalázkodással, és teljesen nélkülözik az egészséges szakmai elemzést, esetleg a jogos, szakszerű kritikát. Sérelmezte azt is, hogy a felsorolt intézeteket ismételten a „baloldali” és, „balos” jelzővel látják el, nyilvánvalóan stigmatizáló célzattal.

A magam részéről ezeket a jelzőket értékmentes kifejezéseknek tekintem, de tiltakozom megbélyegző használatuk ellen. Személy szerint nem tekintem magam baloldalinak – ha egyszavas jelzővel kellene azonosulnom, a liberálist választanám, de ennek szakmai tevékenységemhez semmi köze

– írta Hann Endre, hozzátéve, hogy megítélése szerint a kutatók elleni karaktergyilkos kampány nem véletlenül indult be éppen most, és korábban is előfordult már hasonló – még ha nem is ilyen intenzitással, ilyen nagyszámú célpont ellen.

Szerinte olyankor lehet ilyesmire számítani, amikor „a párt és a kormány kedvezőtlen közvélemény-kutatási eredményektől tart, és megelőző csapással igyekszik hívei körében hitelteleníteni azokat”.

A Medián ügyvezető igazgatója a kormány-, illetve Fidesz-közeli közvélemény-kutatókat felszólította, hogy egyértelműen foglaljanak állást a szakma ellen irányuló „szennyes kampány ügyében”, és a szakmai szolidaritás jegyében határolódjanak el a „gyalázatos propaganda-hadjárattól”.

Hann Endre áprilisban egy interjúban azt mondta, hogy az elmúlt időszakban több olyan felmérés készült, amelyet a készítője nem hozott nyilvánosságra, vagy ezt csak késleltetve tette meg. Szerinte az is érdekes, hogy milyen adatokat nem láttunk mostanában.