Belenyúltunk a csepeli darázsfészekbe – pártállamizás és „halállista” is volt benne

„Már jó ideje csak arról szól a csepeli politika, hogy ki kitől mit tudott vagy mit nem tudott átvenni, odaadni. Ebből már kezd elegünk lenni” – ezt mondta lapunknak Dukán András Ferenc, a (baloldali pártok által támogatott) momentumos polgármesterjelölt. A politikus úgy látja, a helyi közbeszédet még mindig meghatározó fideszes belharc a városvezetés értelmezése szerint arról szól, hogy nem voltak hajlandók a volt fideszes polgármester, Németh Szilárd elvárásainak megfelelően lopni a köztulajdonból. Ezért intézte úgy Németh Szilárd a Fidesz egyik alelnökeként, hogy Borbély Lénárd polgármestert és alpolgármesterét, Ábel Attilát kirakják a pártból.

Csakhogy aki követte az elmúlt tizennégy évet, az tudja, hogy tizenkét évig nem tették őket partvonalra, ebből lehet sejteni, hogy miért nem.

A lopás súlyos vád, erre vonatkozó kérdésünkre Dukán azt mondja, ezt tágan kell értelmezni, nem büntető vonatkozásban, hanem inkább erkölcsileg. Példája szerint jogilag nem lopás, hogy Csepel jelenlegi vezetése a saját önkormányzati költségvetéséből ad 3 millió forintot annak az alapítványnak, amely a Fidesz tusványosi táborát szervezi, de valójában a kerületi adófizetők megkárosítása, mert nekik semmi hasznuk nem származik ebből. Ugyanez vonatkozik arra, ha az önkormányzat egy ingatlant áron alul átjátszik – mondjuk – egy haveri vállalkozónak, ahogy ez a Cirmos sétányokon történt, ez erkölcsi értelemben lopás.

Csepel Csepel ellen játszik

Borbély Lénárd terjesztette elő 2017-ben azt is, hogy az önkormányzati telket, amelyen ma is ott áll Németh Szilárd Kozma István Magyar Birkózó Akadémiája (KIMBA), adják át egy egyszemélyes magánalapítványnak.

A Hollandi út 8. szám alatti önkormányzati telek – amelyre Németh Szilárdék szintén igényt formáltak – viszont ahhoz a vállalkozóhoz került, aki annak a csepeli birkózóklubnak az elnöke, amely a Fidesz alelnökével harcban áll.

Csepel oda jutott, hogy a jobboldali belharc miatt már két birkózóklub és két futballcsapat van. Szimbolikus, amikor Csepel Csepel ellen játszik a bajnokságban.

Ráadásul mindkettőnek a Hollandi úton van a székhelye. A kerület érdeke azonban az lenne, hogy a legjobb sportolói együttes erővel hoznának sikereket Csepelnek.

A Fidesz erős bástyájának számít a kerület 2010 óta, Borbély Lénárd 2019-ben 52 százalékkal győzte le az egyesült ellenzék akkori jelöltjét. Az azóta eltelt időben azonban a belharc annyira elmérgesedett, hogy az már – Dukán András Ferenc szerint – a kerület választóinak preferenciáira is érdemi hatással van. Mindkét jobboldali szereplő azzal vádolja a másikat, hogy az lepaktált a baloldallal. Annyi tény, hogy a helyi Fidesz és Borbély Lénárdék is számos alkalommal együtt szavaztak a baloldallal, így sikerült elgáncsolni a kerületi költségvetést, majd Borbélynak az ellenzékkel közösen megszavazni egy módosított változatot. A Momentum politikusa úgy látja, ennél is fontosabb azonban, hogy 2012-től leállt a gerincút építése, de nem épült meg a kétszintes Corvin csomópont sem, így a megnövekedett vasúti teherforgalom miatt folyamatosak a dugók, alig lehet kocsival kijutni Csepelről. Látványtevékenység zajlik, a hosszú távú, végleges megoldásokat hozó tervezéssel viszont nem foglalkozik senki – állítja a baloldal jelöltje.

Arra is van példa azonban, amikor összezárnak.

Erre a 22,5 milliárdból felújított Jedlik Ányos Gimnázium esetét említi. A falra kiírt Orbán-idézetekkel kezdetben egyiküknek sem volt problémája. Emlékeztetett, hogy bár az említett gimnáziumi épület tulajdonosa a kerület (fenntartója a Dél-pesti Tankerület), Németh Szilárd kezdeményezte annak államosítását. A Dél-pesti Tankerület vezetőjének, Tóth Endrének a fia az önkormányzati választáson csepeli képviselőjelöltként indul a Fidesz színeiben. Dukán András Ferenc az államosítást szeretné megakadályozni, mert a kerület szempontjából hátrányosnak tartja, ha végül ez is alapítványi vagy egyházi fennhatóság alá kerülne. Erre vonatkozó előterjesztését azonban egyetértésben vette le napirendről mindkét jobboldali szereplő.

Dukán András Ferencet a városvezetés részéről több kritika is érte amiatt, hogy egy fideszes lejáratást terjesztő kiadványnak, a szigetország.info-nak adott interjút, amelyet aztán a kiadó – a Fidesz érdekeivel egybevágó módon – fizetett hirdetésben is népszerűsített. Erről lapunknak azt mondta, minden sajtótermék képviselőjével szóba áll, aki garantálni tudja, hogy pontosan adja vissza szavait. A szigetország.info-t korábban nem ismerte, a kiadójáról sincsenek információi, de hozzátette azt is, ha az önkormányzat lapja, a Csepeli Hírmondó szakítana eddigi gyakorlatával, és interjút kérne tőle, nekik is nyilatkozna.

Az én szememben ugyanolyan Borbély Lénárd és Németh Szilárd. Ők az állampárt kiszolgálói, egyikükkel sem akarok együttműködni. Csepel érdekében viszont bárkivel hajlandó vagyok párbeszédre.

Az önkormányzat lapját egyébként épp most marasztalta el a Fővárosi Választási Bizottság, kimondva, hogy a Visszatérhet a 2010 előtti világ című cikk egyrészt politikai állításnak is felfogható, alá nem támasztott kijelentéseket tartalmaz, másrészt valótlan állítást közöl arra nézve, hogy egy kerületi beruházás melyik politikai oldalhoz kapcsolódik. A testület ugyanerről a cikkről azt is megállapította, hogy nyelvezete egyoldalú, az érintett jelöltekkel szemben egyértelműen negatív hangvételű üzenetet közvetít. Dukán András Ferenc posztjában úgy fogalmazott, megválasztása esetén egyrészt ebben a formában megszüntetné a Hírmondót, a megspórolt pénzből pedig létrehozna egy olcsóbb, független csepeli médiumot, másrészt a megmaradó pénzből megtervezhetnék a fővárossal közösen a gerincutat.

„Halállista” és korrupciós bűncselekmény

„A gerincút előkészítő munkái 2019-ig tartottak. Akkor került volna sor az út tervezésére, amelyre Tarlós István akkori főpolgármester már el is különítette a forrást. A csepeli Táncsics Mihály utca felújítására is ott volt a pénz. Csakhogy Karácsony Gergely minden fejlesztést leállított” – ezt már Ábel Attila, Csepel alpolgármestere mondta az Indexnek.

Jelenleg Karácsony Gergely fővárosi programjában egyetlen csepeli fejlesztés van: faültetéseket ígér Észak-Csepelre, épp oda, ahol már nem is laknak csepeliek. Dukán András pedig azzal kampányol, hogy Csepel hibájából nem épült meg a gerincút meg a Corvin-csomópont, csakhogy ezekhez a csepeli önkormányzatnak semmi köze nincs, kizárólag Karácsonyék döntése volt a leállítás.

A Fideszből kizárt alpolgármester úgy tudja, hogy Dukán András Ferenc és csapata lecserélné az önkormányzati intézményvezetőket. Mint fogalmazott, már 2014-ben és 2019-ben is ment a „casting”, a háttérben most is ez zajlik. Konkrétan megfenyegettek intézményvezetőket 2014-ben, hogy rajta vannak a „halállistán”. Most is van egy lista, és tudják, kit szeretnének hatalomra kerülésük után azonnal, és kit három vagy hat hónappal később eltávolítani.

Csepel vezetése úgy látja, hogy kölcsönös „megnemtámadási” egyezség van Németh Szilárd és az ellenzék között, ezért sem is tiltakoztak a Dél-pesti Tankerületi Központban történt vezetőváltás miatt sem:

Tóth Endre (az új tankerületi vezető – szerk.), Németh Szilárd bizalmasa – vele pedig Németh Szilárd – lett az oktatási ügyek tótumfaktuma Csepelen, Ferencvárosban és Soroksáron.

A Csepeli Hírmondó elmarasztalásáról is megkérdeztük a véleményét. Erről Ábel Attila azt mondta, nincsenek könnyű helyzetben, mert az igazság és a pártatlanság itt összeütközik. Példája szerint a baloldali pártok egyik jelöltjét jogerősen elítélték hűtlen kezelés miatt, ami korrupciós bűncselekmény volt. „Ezt el kellett volna hallgatni?” – tette fel a kérdést. Szerinte rossz az olyan választási törvény, amely szerint el kell hallgatni, ha valaki bűncselekményt követett el.

Bár a XXI. kerületben élők szavazhatnak a Nép Pártján és a Szolidaritás polgármesterjelöltjére is, a június 9-i önkormányzati választáson érdemben a Fideszből kizárt, így a Borbély Lénárd Csapata nevű civil szervezet színeiben induló Borbély Lénárd, a DK, MSZP, Párbeszéd és Momentum támogatását élvező Dukán András Ferenc és a Fidesz–KDNP által favorizált Dudás Zoltán között dőlhet majd el a polgármesteri pozíció.

(Borítókép: Lakóépületek sora a főváros XI. kerületében, a lágymányosi Duna-parton. A folyó túlpartján a Csepel II. Erőmű üzemépületei. Fotó: Jászai Csaba / MTVA / MTI)