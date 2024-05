Leragasztotta a kormány plakátjait egy Momentumos képviselő

Átragasztotta a kormány Mexikói útra kihelyezett plakátjait szerdán Rózsa András momentumos képviselő. A Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által is támogatott zuglói polgármesterjelölt közösségi oldalán osztotta meg, hogy „elég az uszításból″ feliratokkal ragasztották le a Fidesz plakátjait.

Mint minden jóérzésű ember, én is felháborodtam azon a mértéktelen plakáttengeren, ami uszító propagandával árasztotta el a Mexikói út környékét és az egész országot. Itt az ideje hogy kifejezzük, nem dőlünk be a háborús félelemkeltésnek! Mint minden magyar, a zuglóiak is békét akarnak