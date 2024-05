Elszabadultak az indulatok, kiakadtak Magyar Péterre a Momentum politikusai

Magyar Péter „bűnben fogant pártnak” nevezte a Momentumot. A párt politikusai nem hagyták szó nélkül a Tisza Párt alelnökének kijelentését. Donáth Anna szerint Magyar Péter több százezer embert bélyegzett meg. A Momentum elnöke mellett Fekete Győr András és Cseh Katalin is kifejtette a véleményét.

Magyar Péter a HVG 360-nak adott interjút, amelyben egy bűnben fogant pártnak nevezte a Momentumot. A Tisza Párt alelnöke felidézte a párt Nolimpia-kampányát, ahol véleménye szerint egy nemzeti ügy ellen kampányoltak.

A Tisza Párt vezetőjének kijelentését a párt politikusai sem hagyták szó nélkül. Elsőként Donáth Anna reagált közösségi oldalán.

A Momentum elnöke szerint Magyar Péter megbélyegezte azt a 266 151 embert, akik aláírásukkal támogatták, hogy népszavazást tartsanak a 2024-es olimpiarendezésről.

Magyar Péter a rogáni propaganda szavaival támadja a Momentumot. A Momentum nem bűnben fogant, hanem a rendszer és az oligarchák ellen hozták létre hazaszerető, liberális fiatalok. Magyar Péter talán kereshetne egy tükröt, és megkérdezhetné magától, hogy tényleg erkölcsi referenciává akarja tenni az elmúlt tizennégy évét, amit a NER szolgálatában töltött?

– tette fel a kérdést Donáth Anna.

Hozzátette, hogy a NOlimpia-kampány az államcsődtől mentette meg Magyarországot. Véleménye szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben Magyar Péter sem gondolhatja komolyan az olimpia nyári megrendezését. Mint írta, Magyar Péter kijelentése „elárulása annak a demokratikus minimumnak is, hogy az igazán fontos kérdésekben kikérjük a választók véleményét.″

Cseh Katalin és Fekete Győr András is üzent

Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője szerint nagyobb hangsúly kell, hogy legyen a propaganda helyett a valódi konzultációkon. Sajnálatát fejezte ki, hogy Magyar Péter nem ezt az álláspontot képviseli.

„Ez egy olyan kirekesztő címke, amely szerintem őt minősíti, de ennél sokkal rosszabb, hogy pont egy olyan ügyet támad vele, amely a demokrácia alapját jelenti: hogy a fontos, mindannyiunk életét befolyásoló kérdésekben érdemben kikérjük a választók véleményét.″ – fejtette ki Cseh Katalin.

Fekete Győr András, a Momentum volt elnöke – aki korábban Magyar Péter tüntetésén is rész vett – nyílt levelet írt közösségi oldalán a Tisza Párt alelnökének. A politikus arra kérte Magyar Péter, hogy ne vonja kétségbe a hazaszeretetüket. „Ahogy mondani szoktad, árad a Tisza. Hadd emlékeztesselek: a Tisza régen is áradt, sokszor, mindenfelé, összevissza, ha kellett, ha nem. Sokszor hozott bajt, tette tönkre egész életek munkáját is. Én azt mondom, vigyázzunk jobban egymásra, és minden jóérzésű magyarra, nehogy az áradás elmossa a közös értékeinket.″ – tette hozzá Fekete Győr András.