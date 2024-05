Karácsony Gergely új budapesti beruházást jelentett be

„A közösségi költségvetés forrásait felhasználva, a budapestiek akaratának megfelelően tovább folytatjuk a rakpart zöldítését” – jelentette be Karácsony Gergely budapesti főpolgármester az alsó rakpart pesti oldalán tartott sajtótájékoztatóján vasárnap.

Mint emlékeztetett, a Margit híd környékén talajkapcsolatos fát ültettek korábban, most pedig azt ígérte, a Lánchíd és a Szabadság híd között is nyolc ilyen fát fognak elültetni. A Párbeszéd politikusa emellé hozzátette, összesen négyszáz négyzetméteren zöldítik meg e szakaszt, ahol vadvirágok mellé árnyékolókat, napozókat és párakapukat is elhelyeznek, amik ellátásához szükséges öntözőrendszert is építenek.

„Ezek a beruházások egy olyan jövőképnek a része, amit a rakpartnak szánunk” – folytatta Karácsony, majd bejelentette, a fővárosi önkormányzat úgy tervezte meg az elmúlt években a rakpartot, hogy az „egy sokkal zöldebb, gyalogosbarátabb, hívogatóbb köztéri környezet” legyen.

Karácsony visszaadná a rakpartot a helyieknek, amit szerinte jellemzően most a hajók használnak.

Célja, hogy egy sokkal megközelíthetőbb Duna-partja legyen a budapestieknek, amire szerinte a források is megvannak – a következő ötéves önkormányzati ciklusban összesen 18 milliárd forintért fog klímaadaptív közterületeket kialakítani, ami a zöldítésre álló források egy jelentős része. Szerinte Budapest egyedülálló, hogy egy ilyen folyó halad át a város közepén, emiatt szerinte itt az idő, hogy sokkal jobban kihasználják ezt a területet.

Karácsony emlékeztett, korábban többször is egyeztett a budapestiekkel, és 2022-ben több megállapodást is kötött zöldszervezetekkel, az autóklubbal és a kereskedelmi kamarával e terveit illetően.

Azt ígérte, végül egy olyan terv fog megvalósulni, ami mindenki számára elfogadható, elmondása szerint olyan terv is elkészült, ami számol autós forgalommal, és olyan is, ahol időszakosan kitiltják azokat onnan.

Karácsony Gergely egyébként a hétvégén mutatta be programját – idén másodjára –, míg lapunknak ebben az interjúban fejtette ki a következő öt évre szánt terveit.