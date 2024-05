Dukán András Ferenc, a Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd csepeli polgármesterjelöltje vasárnap közösségi oldalán közölte, hogy Fővárosi Választási Bizottság több mint 10 millió forintra büntette a Csepeli Hírmondó kiadóját, mert a választási törvényt megsértve lejárató jelleggel mutatta be az ellenzéki politikus polgármesterjelölti tevékenységét. Dukán András Ferenc felszólította a polgármestert, hogy fizessen.

A Fővárosi Választási Bizottság május 24-én több mint 10 millió forintra büntette a Csepeli Hírmondó kiadóját, a Csepeli Városkép Kft-t mert hazugságokat terjesztett Dukán András Ferencről, a Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd csepeli polgármesterjelöltjéről – írja az ellenzéki politikus vasárnapi Facebook-bejegyzésében.

„Egy választópolgári kifogás kivizsgálása után, az illetékes Fővárosi Választási Bizottság május 24-i határozatában kimondta, hogy a csepeli önkormányzat 100 százalékos tulajdonában lévő ingyenes és nagy példányszámban terjesztett propaganda újság folytatólagosan megsértette a választási törvényt azzal, hogy írásaiban egyoldalúan negatívan, lejárató jelleggel mutatta be polgármesterjelölti tevékenységemet” – közölte Dukán András Ferenc.

„De ezúttal nem csak helyreigazításra kötelezték a Csepeli Hírmondót hanem súlyos büntetésként kétszer 5 millió 336 ezer forint megfizetését is kiszabták. A büntetést sajnos a polgármester nem a saját zsebéből fogja vélhetően fizeti, ahogy az igazságos lenne, hanem, mint korábban már többször, csepeli közpénzből, az itt élők adóforintjaiból fizeti majd” – tette hozzá a csepeli politikus.

Felszólítom ezért a fideszes Borbély Lénárdot, állítsa le a propagandalapját, a Csepeli Hírmondót, fejezze be a jogsértést, és ne a csepeliekkel fizettesse ki a jogos büntetését, fizesse be ő maga!

– írta bejegyzésében a Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd jelöltje.

Megválasztása esetén harcot hirdetett a „propaganda közpénzpazarlása” ellen, hozzátéve, hogy „a megspórolt pénzből pedig megtervezhetjük a fővárossal közösen a gerincutat is, akkor is, ha a kormány és a két egymással is harcoló helyi fideszes, Borbély és Németh folyamatosan szabotálja azt”.