Donáth Anna: Orbán Viktor rasszista húrokat pengetett

Ahogy az Index beszámolt róla, Orbán Viktor szombaton Hódmezővásárhelyre látogatott kampánykörútja keretében, ahol Lázár János társaságában megbeszélést folytatott Grezsa István polgármesterjelölttel és a Fidesz képviselőjelöltjeivel.

Donáth Anna a közösségi oldalán akadt ki a miniszterelnök hódmezővásárhelyi kampányán. A Momentum elnöke szerint a kormányfő nyíltan rasszista szöveggel kampányolt.

Orbán Viktor Hódmezővásárhelyen újra rasszista húrokat pengetett. A miniszterelnök kijelentette, hogy nincs elég fehér keresztény ember Európában. Gyűlöletes mondat, gyűlöletes gondolkodás, gyűlöletes hergelés

– fejtette ki Donáth Anna.

Mint írta, a miniszterelnök példáján felbátorodva legközelebb akár Toroczkai László is használhatja ugyanezt a mondatot a hazai cigánysággal szemben. „Képzeljük el, hogy milyen az a világ, amikor a bőrszín érdem és kívánatos cél. De nem is kell elképzelnünk. Pontosan ismerjük a történelemből” – tette hozzá a Momentum elnöke.

Mint írtuk, szombaton Márki-Zay Péter is elment Orbán Viktor gyűlésére, de a miniszterelnök nem fogott kezet vele. Hódmezővásárhely polgármestere át szerette volna nyújtani Orbán Viktornak a város háborúellenes nyilatkozatát, ám a miniszterelnök nem fogadta el, sőt a polgármester kézfogását is elutasította. Végül Lázár János építési és beruházási miniszter mentette meg a helyzetet: átvette az iratot a kormány nevében, és még kezet is fogott a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökével. Közölte, hogy átadja a miniszterelnöknek a határozatot. A videórészletet Lázár János is megosztotta, ám ő egész másképp értelmezte a helyzetet, ugyanis annyit írt a videóhoz: „Provokátorokkal szemben is békésen”.