Kilépett az LMP-ből a párt korábbi társelnöke

Kendernay János, az LMP korábbi társelnöke közösségi oldalán jelentette be távozását a pártból. Kilépésének indokairól részletesen számolt be Facebook-bejegyzésében.

Posztjában utalt rá, hogy több civil állással rendelkezett, mielőtt politikai pályára lépett volna, bár eredetileg nem akart egyik párthoz sem csatlakozni, „csak támogatni egy olyan szervezetet, amelyiket haladónak és hasznosnak gondolt”. Akkor többen léptek be az LMP-be, melynek „alapító okiratában olyan alapértékek szerepeltek, olyan potenciált képviseltek, ami a politikában egyedülálló volt és megfelelő erkölcsi és politikai alapot jelentett a választók tisztességes képviseletére”.

Tíz évig volt a párt tagja, amelyet két szakaszra bontott. Az elsőt sem tartotta felemelőnek, de már akkor is több konfliktus volt a párton belül, különösen az aktuális társelnököknek. Ezeket intő jelnek tartotta, valamint kiemelte, hogy

Nem véletlen, hogy a párt bővülésének gátja is pont az lett, hogy képtelen volt közösségként viselkedni, és ezért bővülni, erősödni sem tudott. Folyamatosan sokan léptek be, de legalább ennyien mindig ki is léptek, és ezt nem nagyon sikerült orvosolni. Persze több párttagnak éppen ez volt a célja: a folyamatos fluktuációval a belső konkurenciát gyengítették, saját pozíciójukat erősítve.