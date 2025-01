Van egy váratlan jelentkező Lázár Jánosék nagy projektjére

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a kormány 99 évre magánkézbe adná Budapest főpályaudvarainak ingatlanhasznosítását. Orbán Viktor az Országgyűlés 2024. december 16-i ülésén – ellenzéki kérdésre – úgy fogalmazott az ügyről, hogy „ezeknek a vasúti pályaudvaroknak a felújítása iszonyatos mennyiségű pénzt venne igénybe. Belátható időn belül Magyarországnak nem lesz arra pénze, hogy ezeket a hatalmas pályaudvarokat fel tudja újítani. Támogatom azokat a javaslatokat, hogy adjuk oda azoknak, akiknek van pénzük, és képesek ezeket működtetni. Nem a vasutat, hanem a pályaudvarok épületeit. Ettől még a vasút működtetése állami kézben marad.”

A kormányfő megemlítette azt is, ha jó ajánlat van, egyezzenek meg, és a megfelelő garanciák mellett a befektetők hajtsák végre a beruházásokat, ez számos nyugat-európai országban már sikerült.

Terézváros pályázik

„Terézváros önkormányzata is indul a Nyugati pályaudvar és környéke állomásfejlesztési koncepciójának kidolgozására kiírt pályázaton” – közölte a Népszavával Soproni Tamás.

A kerület momentumos polgármestere úgy látja, hogy több jó okuk is van erre: egyrészt az önkormányzat hiába vet be minden törvény adta eszközt a hozzájárulások kiadásának megtagadásától a változtatási tilalomig, a kormány mindet megkerülheti, másrészt a kerületvezetés évek óta harcol azért, hogy a Podmaniczky út túloldalán park létesüljön. A parkra vonatkozó tervekkel kapcsolatban korábban az Építési és Közlekedési Minisztérium is együttműködőnek tűnt.

Soproni Tamás szerint „a kialakítandó funkcióktól függően 100 millió-1 milliárd forint közötti költséggel kialakítható lenne a park. A működtetés a határolóépületekben elhelyezhető színpadból, éttermekből és egyéb szolgáltatásokból származó bevételekből közel nullszaldósra kihozható, bár az itt élők egészsége szempontjából nagyon fontos közpark fenntartására akár jelentősebb összeg is igazoltan elkölthető évente. Mindez a jelenlegi pénzügyi peremfeltételek mellett kigazdálkodható a kerületi költségvetésből.”