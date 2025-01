Lázár János összehívta a sajtó képviselőit, bejelentésre készülhet a miniszter

Szerda délelőtt online sajtótájékoztatót tart Lázár János építési és közlekedési miniszter, amelyet közlekedési infóra keresztelt. Nagy valószínűséggel szóba kerülnek a MÁV- és a Volán-fejlesztések, a vasúti és közúti felújítások, a KRESZ-változások és esetlegesen a miniszter tavaly bejelentett 5 pontos közlekedési akcióterve is. Emellett a pályaudvarok magánkézbe adása is szóba kerülhet.

Összehívta a sajtó képviselőit Lázár János építési és közlekedési miniszter szerdára, ugyanis a közlemény szerint közlekedési infót tart a MÁV-, a Volán-, és sztrádafejlesztésekről, valamint szóba kerülnek majd a KRESZ változásai is. A sajtótájékoztatót YouTube-on és Facebookon élőben lehet majd követni, és délelőtt 11 órakor kezdődik.

Az Economx előrejelzése szerint nagy valószínűséggel szóba kerülnek az új járműbeszerzések, hiszen mind a MÁV, mind a csoporthoz tartozó Volánbusz folytatni tervezi jármű-fiatalítási programját dízel- és hidrogénhajtású járművek beszerzésével. A MÁV 300 vasúti kocsi vásárlását és felújítását tervezi, de szóba kerülhet a Szeged–Kelebia közötti szakasz beígért bővítése is, amelyhez a vállalat

az Európai Beruházási Banktól venne fel 1 milliárd eurónyi hitelt.

Emellett nagy valószínűséggel a magánkézbe kerülendő pályaudvarok is témát szolgáltatnak a minisztérium számára, tehát erről is eshet szó. Nem kizárt, hogy Lázár János kitér majd az M3-as autópálya bővítésére (a Gödöllőtől Gyöngyösig tartó szakasz hatsávossá alakítására), az új KRESZ-re, amelynek a kialakításába a lakosságot is bevonná, de a Debrecen és Nyíregyháza közötti útszakasz és vasútvonal fejlesztése is felbukkanhat.

A portál szerint lehetséges, hogy Lázár János az 5 pontos közlekedési akciótervről is szót ejt, amely az utasjogos biztosítására, a MÁV átalakítására, valamint a közlekedési hálózatok fejlesztésére fókuszál.