Bruti szakított a Kutya Párttal, Tisza Szigetet alapított Debrecenben

Különváltak a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és Tóth Imre „Bruti” útjai, miután a humorista ősszel létrehozott egy Tisza Szigetet Debrecenben, amelynek legfontosabb célja az akkugyárak elleni fellépés – írja a 444.hu.

Bár a portál szerint a humorista sem tagja, sem passzívistája nem volt a Kutya Pártnak, mégis szerepelt a párt EP-listáján, és a közmédia vitáján is ő képviselte a pártot. Bruti a 444-nek elárulta, hogy szimpatikus volt számára, amit a Kutya Párt csinált, egybevágott a humor és a politika is, amiben ő is benne van, csak a városban marginális volt a tevékenységük, 2-3 taggal.

Elmondta azt is, hogy nagyon sokat kellett volna beletennie abba, hogy így felépítsen valamit, az EP-választás után pedig úgy látta, a Tiszával szemben ott nem is lenne értelme, ezért leült Magyar Péterrel beszélgetni, majd úgy döntött, inkább a Tiszával fog dolgozni, „mint támogató.”

Ekkor merült fel a sziget ötlete, amiről beszélt az akkugyárak ellen tüntető Mikepércsi Anyákkal is, akik közül többen csatlakoztak a Tiszta Tisza Sziget – Debrecen nevű csoporthoz.

A lap azt is felidézte, hogy Bruti már az októberi, közmédia elleni Tisza-tüntetésen is felszólalt, azonban ekkor még nem derült ki, hogy ilyen szinten van köze a párthoz. Bruti úgy érzi, egy szigettel a háta mögött hatékonyabban tud fellépni civilként. „Sokkal jobban mozdulnak az emberek, van bennük egy reménykedés, hogy a rendszeren tényleg lehet változtatni” – tette hozzá.