Magyar Péter Debrecenben leállította a „mocskos fideszezést”

A Tisza Párt elnöke országjárásának újabb állomásáról, Debrecenből közösségi oldalán videón jelentkezett be. Beszédét azzal kezdte, hogy a polgármester a Tisza Párt szimpatizánsainak egy beltéri csarnokot sem tudott biztosítani, ennek ellenére a helyieket nem tántorította el a hideg, nagy számban megjelentek a nagygyűlésen.

A Tisza Párt vezetője elmondta, hogy Debrecenben egyetlen, önkormányzati vagy magánfenntartású, több ezer ember befogadására alkalmas létesítményt nem tudtak kibérelni a rendezvényre, szerinte politikai utasításra és félelemből tagadták meg az együttműködést velük, így a szabadtéren felállított színpadról szólt szimpatizánsaihoz.

Elsőként Papp Lászlónak, a város vezetőjének üzent:

Polgármester úr, hall minket? Papp Laci, legyél bátor, gyere ki a hóra! Itt várunk.

Az ügy előzménye, hogy a polgármester pár napja azt állította, hogy a Tisza Párt vezetője „megfenyegette” őt.

A mocskos Fidesz skandálását Magyar Péter azzal állította le, hogy tartsák tiszteletben a másként gondolkodókat, hozzátéve: „minden Fidesz-szavazóért is dolgozni fogunk”.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy kormányra kerülésük esetén milyen terveik vannak, például a környezetvédelmet kiemelten kezelnék, önálló minisztérium mellett szakhatósága is lenne a területnek. A korrupció ellen zéró toleranciát hirdetnének, az így szerzett vagyon visszaszerzésére is ígéretet tett, továbbá arra, hogy az Európai Ügyészséghez csatlakoztatnák az országot.

A színpadon a júniusban még a Magyar Kétfarkú Kutya Párt színeiben, mára a Tisza Párt mellett politizáló debreceni humorista, Tóth Imre, Bruti követte. Arról, hogy a rendezvényt szabadtéren kénytelenek tartani, elmondta: a polgármester a lakosok helyett inkább a Fidesz érdekeit szolgálja ki. „A debreceni néplélek nem olyan, hogy kijön mindig tüntizni, főleg mínusz 1-2 fokban, ehhez képest most meglehetősen szép számmal jelentek meg emberek” – emelte ki.

Szerinte a Tisza erősödését onnan látni, hogy a Fidesz „pániküzemmódba” kapcsolt. Majd kritizálta a városvezetést az akkumulátorgyárak miatt, hozzátéve: valamiért erről elfeledkeztek nemzeti konzultációban megkérdezni a helyieket. A városba érkező vendégmunkásokról szólva elmondta: velük akár minden egyes debreceni választást el is lehet dönteni – számolt be a Népszava.