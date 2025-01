Vitézy Dávid európai példával illusztrálta a magyar kormánynak, hogy mit kellene tennie

Óriási fejlesztésbe kezd Ljubljana: 239 millió euróból építenek új főpályaudvart – hívta fel a figyelmet Vitézy Dávid. Vitézy Dávid szerint ugyanezt kellene csinálni Kelenföldön is, vagyis egy új korszerű állomásépület építeni a vágányok fölé, az őrmezői oldalon pedig egy csatlakozó rendes buszpályaudvart.

„Bár a miniszterelnök szerint a magyar állam nem képes a vasúti pályaudvarok felújítására, ezért inkább 99 évre magánkézbe adná azokat, Európa más országaiban nem ez a gyakorlat: például Szlovéniában nemrég kezdődött Ljubljana új főpályaudvarának építése – állami beruházásban” – írja Facebook-posztjában Vitézy Dávid.

A közlekedési szakember felhívta a figyelmet, hogy Ljubljanában 13 ezer négyzetméteres állomásépület épül a vágányok fölé, amely a meglévő, oldalfekvésű, még a Déli Vasút idejéből származó régi állomáshoz csatlakozik. Ma csak egy szűk aluljáró vezet át a vágányok alatt, az új épület teljesen új kapcsolatokat nyit a környező városrészek és a vasút között. A meglévő aluljárót is újjáépítik, kerékpáros-alagúttal bővül. A vasúti kapacitást is növelik, hat fedett peron létesül, melyeket felülről és alulról is el lehet majd érni. Kétezer kerékpárparkoló is épül – részletezte a projektet a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője.

Vitézy Dávid felhívta a figyelmet arra is, hogy Szlovénia első számú vasútállomását napi 450 személyvonat érinti jelenleg, emellett itt halad át a városon napi 150 transzeurópai tehervonat is, és ez egyelőre nem is változik, mely adottságnak persze sokan nem örülnek.

A pályaudvar mellé új belföldi és nemzetközi buszállomás is létesül, mely a földszinten és a vágányok fölött is csatlakozik az állomáshoz. A teljes beruházás 239 millió euró (kb. 100 milliárd forint), melyet a – Magyarország számára sajnos máig befagyasztott – helyreállítási terv forrásai finanszíroznak, ezért 2026-ig el is kell készülnie

– közölte a szakember.

Vitézy azt is hangsúlyozta, hogy az új buszállomás fölött kap majd helyet a szlovén vasút székháza is, amit nem egy irodaparkba, hanem az ország legfontosabb közlekedési csomópontjába helyeznek, hátha segít, ha a vezetők közel vannak az utasaikhoz. A környező területeken lesz magánerős bevásárlóközpont- és irodaház-fejlesztés is, de a pályaudvarok fejlesztése közberuházásban történik, a teljes városrendezes pedig a főváros és a szlovén államvasút szoros együttműködésében, ahogy Európa minden nagy pályaudvari fejlesztése esetén ez szokás.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint a példa azért is érdekes, mert ezt kellene csinálni Kelenföldön is: új korszerű állomásépület a vágányok fölé, az őrmezői oldalon pedig egy csatlakozó rendes buszpályaudvar. „Ezt azonban a piaci befektetőktől hiába várjuk. Remélem, egyszer újra úgy érzi a magyar állam, hogy van keresnivalója a vasútállomásaink fejlesztése terén, mert teendő bőven akadna” – tette hozzá Vitézy Dávid.