Hatvan polgármestere szerint elfelejtettek nekik szólni, hogy egy kínai gyár épül a településre

Horváth Richárd, Hatvan város polgármestere Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a város vezetését senki nem tájékoztatta a Xinzhi 50 milliárd forintos gyárépítéséről.

Szijjártó Péter hétfőn jelentette be, hogy a kínai Xinzhi autóipari vállalat Hatvanba települ. Ez a hír minket is váratlanul ért, mivel Hatvannal senki sem egyeztetett erről

– írta. Majd hozzátette, hogy egy ilyen beruházást csak akkor tudnak támogatni, ha az a város számára hasznos és előremutató. Az ügyben felkeresték a HIPA-Nemzeti Befektetési Ügynökséget, ahonnan annyit tudtak meg, hogy:

Hatvanba gyakran érkezik kínai küldöttség beruházási szándékkal;

A Xinzhi egy hatvani, állami tulajdonban lévő iparterületre építi gyárát;

Ez egy 50 milliárd forintot meghaladó iparfejlesztés, amelyben több mint 800 munkahely jön létre.

Mint írta, a településnek a gyár működésétől számított második évtől jelentene iparűzési adóbevételt, azonban a jelenlegi szabályozás szerint minden helyi iparűzési adó többlet az állami kasszába kerül. Ezzel egy jelentős összegtől esik el a városvezetés.

Szijjártó Péter jelentette be a fejlesztést

Csaknem kilencszáz új munkahelyet teremt a Xinzhi kínai autóipari vállalat mintegy ötvenmilliárd forint értékű beruházása Hatvanban, amely tovább erősíti Magyarország pozícióját az elektromos járműipari átállás globális piacán – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn.

Szijjártó Péter azt is közölte, hogy a kínai cég a gyártás mellett komoly kutatás-fejlesztési tevékenységbe is kezd Magyarországon, ezért harminc magasan képzett mérnököt is felvesznek.