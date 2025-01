„Odakinn most is szörnyek járnak” – Vona Gábor országvédelmi tüntetésre szólította fel az influenszereket

A gyermekvédelmi tüntetés első évfordulóján újra utcára vinné az embereket Vona Gábor. A Második Reformkor elnöke az influenszerek támogatása mellett ezúttal országvédelmi tüntetést szervezne. A politikus úgy gondolja, hogy a tavalyi tüntetés az Orbán-rendszer széthullásának kezdő dátuma, a rendszerváltás kezdete, így most az influenszerek segítségével folytatná a történelemírást.

„2024. február 16-án megkezdődött a rendszerváltozás. Ha 50 év múlva a történészek elkezdik keresni az Orbán-rendszer széthullásának kezdő dátumát, az általatok szervezett gyermekvédelmi tüntetést jelölik majd meg. Ebben biztos vagyok. Talán ti tavaly »csak« egy nagyobb tiltakozást akartatok tartani, de történelmet írtatok” – írja Facebook-oldalán Vona Gábor.

A Második Reformkor elnöke felidézte, hogy Orbán Viktor a felcsúti kisvasutat kritizálókkal kapcsolatban azt mondta, hogy „ha nem tetszik nekik, majd megépítjük Bicskéig”. A politikus szerint ez a mondat a rendszer lényege: ha nem tetszik az embereknek, amit a kormányfő gondol, akkor az embereket meg kell büntetni, hogy megtanulják a helyüket. „Milyen szimbolikus, hogy épp a bicskei gyermekotthonnál siklott ki ez a kisvasutas gondolkodás...” – tette hozzá.

Mindenki tudja, hogy ennek a rendszernek a második embere és szellemi irányítója Rogán Antal. A rendszer mindenre kész aljassága pedig nem valami véletlen, hanem egy jól megtervezett, ipari módon levezényelt stratégia, amelyet ő irányít. Már nagyon sokszor meg kellett volna buknia, de Orbán mindig felfelé helyezte, nem véletlenül. Ha ő bukik, a rendszernek is vége. Talán tavaly Novák Katalinnak és Varga Juditnak is azért kellett mennie, hogy ő ismét maradhasson

– mondta el véleményét Vona Gábor.

A gyermekvédelmi tüntetés évfordulóján a Második Reformkor elnöke ismét demonstrációt szervez. A politikus az influenszerekhez fordulva azt kérte, hogy február 16-án hívják utcára az embereket egy országvédelmi tüntetésre.

Tudom, hogy nem akartok nagypolitikával foglalkozni, de ezt a határt már tavaly átléptétek, és ahogy mondtam, ezt nagyon jól is tettétek! Tudom, hogy többen féltek ettől az egésztől, ez természetes. Tudom, hogy már a tavaly februári után is elképesztő támadásokat kaptatok, de ez csak azt jelenti, hogy erősek vagytok és ők is félnek tőletek. Az sem baj, ha nem mindegyikőtök akarja ezt felvállalni

– üzentek az influenszereknek.

A tavalyi tüntetés címére utalva, Vona Gábor kijelentette, hogy odakinn most is szörnyek járnak. „Szörnyek, akik a politikát brutalizálják, elaljasítják és kiüresítik. És van vezetőjük is. Aki nem más, mint a rendszer teljhatalmú tulajdonosa mellett álló ügyvezető. Tüntessünk idén ellene! Tüntessünk idén a rendszer lényege ellen! Tüntessünk idén egy valódi demokráciáért és egy politikai kultúraváltásért” – zárta bejegyzését Vona Gábor.