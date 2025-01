Az Uzsoki kórház szerint Hadházy Ákos félrevezeti a közvéleményt

„Hadházy Ákos országgyűlési képviselő úr a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház egy korábbi betegellátásáról félrevezeti a közvéleményt” – írja közleményében az egészségügyi intézmény.

A független országgyűlési képviselő kedd délután beszélt arról a Korrupcióinfóban, hogy Papcsák Ferenc, Zugló bukott fideszes polgármestere nyerészkedik az Uzsoki Kórház VIP osztályán az állami kórház kapacitásával.

Nem tudom, fogok-e tudni ennél mocskosabb, botrányosabb ügyet bemutatni. A tények röviden: ha Zuglóban valaki nem akar tíz órát várni a sürgősségin vagy három évet(!) egy térdprotézisre, akkor megfelelő díj ellenében azonnal ellátják a „VIP Osztályon”. A kórház mindenáron titkolni akarta, kikkel szerződött ezeknek az ellátásoknak a megszervezésére, és most már tudom, miért

– olvasható a Korrupcióinfón.

Hadházy Ákos szerint az egyik ilyen cég tulajdonosa Papcsák Ferenc ügyvéd, volt zuglói polgármester és fideszes országgyűlési képviselő, a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának elnöke. Az egyetlen embert sem alkalmazó cég 2023-ban 360 millió forintot kaszált, hiszen rajtuk keresztül lehet elérni a VIP szolgáltatást – állítja a képviselő.

Nyomozás is folyik

Mindezt dokumentumokkal is alátámasztotta. A Fidesz korrupciós botrányait feltáró országgyűlési képviselő egy konkrét esetről is beszámolt. Egy német nyugdíjast 1600 euróval húzták le a kórházban, hogy ne kelljen várnia az ügyeleti ellátásra. Akkor egy hévízi fideszes képviselő cége adott számlát. Elmondása szerint ebben az ügyben a feljelentése nyomán már nyomozás is folyik.

A kórház vezetése akkor – amikor még szóba álltak a kerület országgyűlési képviselőjével – arról tájékoztatott, hogy a VIP ellátásokat és műtéteket, ugyanazok a dolgozók végzik, mint az átlag zuglóiak ellátását, de munkaidejükön kívül. Azt is elmondták, hogy az ellátást a kórházzal kapcsolatban álló cégek szervezik és számlázzák. Ezután én azonnal kikértem a szerződéseket, ami alapján ez a vircsaft folyik, azonban ezt a kérésemet – teljesen törvénytelenül – mind a mai napig nem teljesítették

– mesélte a részleteket Hadházy Ákos, aki azonban talált egy nyomot. A VIP-osztályt népszerűsítő honlapjukon „együttműködő partnerként” jelölik meg a Magyar Egészségügyi Szolgáltatóház Kft.-t, amelynek végső tulajdonosa Papcsák Ferenc.

A képviselő szerint hiába nem áll vele szóba az intézmény, „a kórházból érkező nem hivatalos információk arról szólnak, hogy Papcsák cége a »kapu a Paradicsomba«, azaz rajta keresztül lehet jelentkezni a VIP műtétekre és ellátásra”.

Újabb esetre derült fény

„Ezt az információt aztán megerősítette, amikor egy kollégám elküldte a térdműtétére kapott ajánlatról szóló levelezést. Neki 2027-re adtak volna időpontot az állami ellátásban, de az orvosa elküldte Papcsákékhoz, hogy ha rajtuk keresztül jelentkezik és kifizet egymilliót, akkor néhány héten belül megcsinálják a műtétet. Papcsákék meg is küldték az ajánlatot, még azt is tisztázták, hogy ők alanyi adómentesek” – folytatta a politikus.

Nem tudom, Önök hogy vannak ezzel, de nekem ettől hánynom kell! Amit ezen felül el kell mondanom: ugyan Papcsák szerepe a történetben valóban undorító, de a kórházra és különösen az orvosokra nem tudok neheztelni. (...) Csak remélni merem, hogy a bevételből a kórháznak is csurran-cseppen valami, illetve a dolgozók is részesülhetnek belőle. A fideszes nagykutyák ugyanis rajtuk is élősködnek és röhögnek az egészen

– mondta Hadházy Ákos.

A képviselő zárójelben megyjegyezte azt is, hogy „Papcsák Ferenc évi 12 millió forintot leszed a kórháztól azzal is, hogy véletlenül az ő ügyvédi irodája ad nekik jogi tanácsokat”. „Egészen tragikomikus például, hogy az ő irodájának ügyvédje tájékoztatott arról is: ugyan tudják, hogy lejárt a közadatok átadásának a határideje, össze is készítették a szerződéseket, de addig nem adhatják oda, amíg az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) nem engedélyezi” – tette hozzá, ám kiderült, hogy az OKFŐ-nél nincsenek is ilyen papírok.

Az Uzsoki utcai kórház mindössze két mondattal reagált a képviselő állításaira: „Hadházy Ákos országgyűlési képviselő úr a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház egy korábbi betegellátásáról félrevezeti a közvéleményt. Az adott eset sürgősségi ellátás volt, amely a közfinanszírozott betegellátásban résztvevőknek kárt, hátrányt nem okozott”.