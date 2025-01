Budapesti főispán: A főváros továbbra is köteles befizetni a szolidaritási adót

Budapest főispánja Facebook-oldalán reagált Karácsony Gergely szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos keddi megjegyzésére. Sára Botond úgy véli, a főpolgármester félrevezette a budapestieket, és az Alkotmánybíróság döntése alapján a Magyar Államkincstár nem köteles visszaadni a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulást, azt akkor is be kell fizetnie.

Sára Botond, Budapest főispánja közösségi oldalán osztotta meg véleményét a főváros szolidaritási hozzájárulásával kapcsolatban, melyben úgy fogalmazott, hogy „Karácsony Gergely főpolgármester félretájékoztatja a budapestieket, szó sincs arról, hogy a Magyar Államkincstárnak vissza kell fizetni a szolidaritási hozzájárulást”.

A bejegyzés melletti videóban azt is közölte, hogy a „főpolgármester, amit elmondott a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos ítéletről, az gyakorlatilag teljes félrevezetése a budapesti embereknek”.

A főispán hozzátette, hogy a bíróság nem vitatta a szolidaritási hozzájárulás kivetését sem jogalapjában, sem mértékében, nem kötelezte a magyar államot arra, hogy fizesse vissza az önkormányzatnak. A főispán szerint az alkotmánybírósági döntés alapján nem is juthatott más álláspontra a bíróság.

Emellett úgy véli, a 2025. évi fővárosi költségvetés szabályellenes, ezért február elsején hatályba lép a költségvetési törvénynek az a rendelkezése, amely „felhatalmaz bennünket arra, hogy ebben rendet tegyünk”.

„Szüntessük meg a jogellenes állapotot, ezért törvényességi felhívással fogunk élni a Fővárosi Közgyűlés felé, és arra fogjuk őket kérni, hogy a szolidaritási adót fizessék be, ahogyan ezt a mostani ítélet is megerősíti” – fogalmazott Sára Botond.

Folyamatos a vita a főváros és a Magyar Államkincstár között

Kedden beszámoltunk róla, hogy Karácsony Gergely Facebook-oldalán írta, hogy jogerős döntést hozott a Fővárosi Önkormányzat és a kormány között húzódó szolidaritási hozzájárulás körüli ügyben, és a kiírás alapján úgy tűnik: a bíróság a fővárosnak adott igazat, vagyis az jogosan tart vissza 50 milliárd forintot az államkasszától. A főpolgármester győzelemként értékelte a bíróság döntését, és azt írta, hogy „megvédjük Budapest pénzügyi szuverenitását”.

A Magyar Államkincstár Karácsony Gergellyel ellentétben közleményben tudatta, hogy nem jár vissza a pénz a fővárosnak, továbbra is fizetniük kell a szolidaritási adót. Hozzátették, hogy „a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Államkincstár között a 2023. évi szolidaritási hozzájárulás tárgyában a bíróság ma kihirdetett ítéletében kizárólag eljárásjogi hibát állapított meg. A bíróság a kihirdetett ítéletével a Kincstárt nem kötelezte a 2023. évi beszedett összegek visszafizetésére. A Fővárosnak, mint mindenki másnak, minden adót a jövőben is be kell fizetnie.”

Az sem teljesen világos, hogy amennyiben a Magyar Államkincstár az ítéletet követően vissza is utalja a szolidaritási hozzájárulás 28 milliárd 300 millió forintos összegét (és kamatait), azt mikor teszi. A fővárosnak ugyanis nincs azonnal felhasználható 12,7 milliárdja a vételár első részletére.