Leváltották a kecskeméti légibázis parancsnokát, példátlan kritikával búcsúzott el

Gróf Gergely 2023. február 15-én vette át a repülődandár-parancsnoki beosztását Ugrik Csaba dandártábornoktól. Az erről szóló hír azonban furcsa utat járt be: először a honvedelem.hu írt beszámolót a parancsnokváltásról, ahonnan viszont később eltávolították az erről szóló hírt, majd utóbb megjelent egy másik hír, amelyben Gróf Gergelyt nevezték meg a bázis parancsnokaként.

Most újabb vezetőváltás történt a dandár élén, és Könczöl Ferenc ezredes váltotta Gróf Gergelyt. A leköszönő parancsnok egy hosszú búcsúbeszédet mondott, amelyben kitért arra is, hogy mi is történt két éve. Állítása szerint

ő maga egy e-mailből, két nap késéssel tudta meg, hogy leváltották elődjét, Ugrik Csaba dandártábornokot, őt pedig kinevezték parancsnokká.

Az ezredes beszédéről egy helyi hírportál, a kecsup.hu számolt be, amelynek közlése szerint csak a helyi és a honvédségi sajtót hívták meg a parancsnoki beosztás január 22-i átadás-átvételi ünnepségére (ráadásul az eredeti dátum január 17. lett volna, de ezt Böröndi Gábor vezérezredes, a honvédség vezérkari főnökének egyéb elfoglaltsága miatt módosítani kellett). A vezetőváltás hivatalosan egyébként már korábban, január 1-én hatályba lépett, azóta Könczöl Ferenc ezredes a parancsnok.

„Stand-up komédia” a kinevezésnél: „Még egy telefonhívás sem érkezett”

Gróf Gergely a portál szerint azzal kezdte búcsúbeszédét, hogy nincs könnyű helyzetben, mert nagyon sokat jelentett számára az alakulat parancsnokának lenni. A jelenre rátérve aztán kijelentette: hogy „a változások és a meglepetések korát éljük”, és ezzel összefüggésben idézte fel a két évvel ezelőtti kinevezését is.

Mint mondta, 2023. február 3-án, péntek délután, már a munkaidő vége felé még utoljára ránézett a számítógépére, mielőtt kikapcsolta volna.

Ekkor vettem észre, hogy pár perccel korábban befutott egy levél, amelyben az akkori elöljáró tudatta velem, hogy február elseje óta már én vagyok a bázisparancsnok. Magyarul már két napja kinevezésre kerültem, de ezt a rendszer elfelejtette szóban közölni velem. Így, mentve a menthetőt, elküldték e-mailben. Még egy telefonhívás sem érkezett

– mondta Gróf Gergely.

A távozó parancsnok utalt arra is, hogy a kinevezése a honvédség fiatalításával egy időben zajlott le. „Történt mindez akkor, amikor a borítékosztogatások idejét éltük, és így tudatták a katonákkal, ha változás lesz. Gyorsan telefont ragadtam, mivel tudtam, hogy az akkori bázisparancsnok úr, Ugrik dandártábornok úr még bent van, és felhívtam, hogy nézzen már a leveleire, én pedig szaladok át hozzá rögtön. Nagyjából vele is egy időben közölték, hogy két napja már nem ő a parancsnok.”

Emlékszem, csak ültem az irodájában […] és próbáltuk emészteni, hogy akkor most mi is van. Egyikünk részéről sem volt egy felemelő érzés ott, abban a pillanatban. Ami azután következett, az is felért egy stand-up komédiával, mert hivatalosan kifelé ezt nem lehetett még megszellőztetni, se média, se újság, se átadás-átvétel, és a parancsnokváltás ünnepélyes ceremóniája is csak hetekkel később következhetett

– mondta a távozó parancsnok a kecsup.hu szerint.

Szerinte a változásokra illik a katonai berkekben gyakran használt mondás, hogy „sietünk, hogy várhassunk, és várunk, hogy siethessünk”. Hozzátette azt is, hogy a kinevezése után még napok kellettek ahhoz, mire nemcsak megértette, hogy ő lett a dandár parancsnoka, hanem tudatosult is benne, hogy mekkora megtiszteltetést jelent ez.

„Gyakran az ami a szívemen, az a számon elvet alkalmazva kimondtam, amit gondoltam. Nem bírtam az igazságtalanságot, és ennek hangot is adtam szóban vagy írásban. Én azt tanultam – mert az eddigi parancsnokaim azt tanították –, hogy a repülőgépeknek levegőbe kell emelkedniük, és az ezred, bázis vagy dandár teljes állományának ezért kell dolgoznia” – mondta a parancsnokként eltöltött időszakról Gróf Gergely. Megjegyezte azt is, hogy „szerencsére” a mostani parancsnokváltásról már mindenki előre értesült, „volt idő felkészülni az eseményre” – mondta, hozzátéve: habár Könczöl Ferenc ezredes már két hete regnáló parancsnok, de csak most értek az átadási folyamat végére.

Azért is a változások korát éljük, mint mindig, mert két év alatt két vezérkari főnök és harmadik légierő-parancsnok vagy a légierő vezetéséért felelős elöljáró jutott. Egyben történelmi pillanat is a mai, mert a repülődandár vezető pozíciójában először köszönthetünk egy olyan elöljárót, akinek az elsődleges szakmája nem a repülés. Viszont mostantól, ha szeretné, ha nem, az lesz

– mondta beszédében Gróf Gergely, arra utalva, hogy Könczöl Ferenc beosztását tekintve eddig nem pilótaként, hanem a légvédelmi rakétások között szolgált különböző beosztásokban (legutóbb tavaly nyáron nevezték ki az MH Légierő Parancsnokság megbízott parancsnokává).

Gróf Gergely végül megköszönte a dandár teljes állományának eddigi munkáját, segítségét és támogatását – nemcsak az elmúlt két évben, hanem az azt megelőző tizennyolc évben is. Kérte, hogy „legalább ilyen szinten és elánnal” támogassák utódját is munkájában.

Óriási megtiszteltetés és kihívás, kívülről érkezett az új parancsnok

Könczöl Ferenc a saját beszédében köszönetet mondott elődjének, amiért egy „jól felkészített és kiválóan teljesítő katonai szervezetet” ad át számára, és megköszönte az átadás-átvétel alatt tőle kapott támogatást is, egyúttal sok sikert, jó erőt és egészséget kívánt következő beosztásához. Hozzátette, hogy a jövőben is számít együttműködésére, miután a pilóták utánpótlás-tervezésében/szervezésében Gróf Gergely kulcsszerepet fog játszani.

Az új parancsnok kijelentette: óriási megtiszteltetés, de óriási felelősség és kihívás is egyben, hogy rábízták a Magyar Honvédség „egyik kiemelkedő és talán legösszetettebb műveleti képességével rendelkező” alakulatának vezetését.

Kétségtelen, hogy az alakulat az előttünk álló biztonsági kihívások kezelésének egyik legkomolyabb és folyamatosan fejlődő képességekkel bíró letéteményese, amelynek élére történő kinevezésem katonai pályafutásom egyik legjelentősebb mérföldköve

– mondta.

Felidézte pályafutását is, majd azt mondta: „Remélem, hogy a hosszú évek során megszerzett vezetői ismereteimet, tapasztalatomat, a beosztott katonák és a honvédelmi alkalmazottak iránt érzett felelősségemet a jövőben sikerrel tudom a repülődandár működése érdekében kamatoztatni.”

A dandár a mai naptól személyemben új parancsnokot kap, és talán az általam megtestesített szellemiség és elvárás némiképp más lesz, mint eddig. Nem állítom, hogy jobb vagy rosszabb, de bizonyára más. A dandár életébe kívülről érkeztem, az önök számára nem túlzottan vagyok ismert, mint ahogy az önök belső élete is csupán felszínesen ismert számomra. Törekedni fogok arra, hogy ezek a korlátok mihamarabb eltűnjenek, és minél előbb közös feladatainkra tudjunk koncentrálni

– fogalmazott Könczöl Ferenc ezredes. „Feladatokból pedig lesz elég” – tette hozzá, és megemlítette többek között a baltikumi légtérrendészetet, a légi személyszállítás átalakítását, a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatót (amely tavaly és tavalyelőtt is elmaradt), egy kiemelt gyakorlatot és utolsó negyedévre tervezett átfogó parancsnoki felügyeleti ellenőrzést.

„Minden tudásommal azon fogok munkálkodni, hogy önöknek jó parancsnoka legyek. Olyan vezető, akihez bármikor fordulhatnak gondjaikkal, problémáikkal, de ugyanakkor kompromisszumok nélkül abba az irányba vezessem önöket, amelyek felkészültté teszik a dandárt arra, hogy megfeleljünk a biztonsági környezetben bekövetkezett radikális változások, a megjelenő biztonsági kihívások kezelésében ránk háruló feladatok legmagasabb szintű végrehajtására” – zárta szavait az új parancsnok, miközben megköszönte elöljárói bizalmát.

„Mert önöknek egy csapattá kell válnia” – a vezérkari főnök ezt várja Könczöl Ferenctől

Böröndi Gábor vezérezredes szintén beszédet mondott, azzal kezdve, hogy egy parancsnoki átadás-átvételkor mindig sok kérdés felvetődhet.

„Mi fog megváltozni? Milyen lesz az új parancsnok? Hogy fog reagálni? Milyen követelményei vannak? Önökben most ugye ott a kérdés, hiszen Könczöl ezredes – ha fogalmazhatok így – nem a bázison nőtt fel. Kívülről jön, hoz egy másik szemléletet, egy másik gondolkodásmódot” – mondta Böröndi Gábor, majd arra is utalt, hogy szerinte miért van szükség a váltásra.

Önök, a pilóták a nemzet szárnyai. Önök az elsők, akik harcba szállnak, ha szükséges. A műszakiak, a repirányítók, a logisztika, mindenki az önök munkáját támogatja, de csak akkor lehetnek sikeresek, ha csapatként dolgoznak együtt. A csapatban mindenki egyenrangú. Mindenkinek azonos jogai és azonos kötelességei vannak

– fogalmazott.

„Voltak már többször a Baltikumban, mennek az idén is, látható, hogy ott éles feladatot látnak el, tizedmásodpercek alatt kell dönteni arról, hogy védik meg egy baráti ország légterét. Óriási a felelősség és a lehetőség. A Magyar Honvédségnek készen kell állni egy konfliktusra, ebben pedig önöknek kiemelkedő szerepük van” – tette hozzá a vezérkari főnök a pilótákkal kapcsolatban.

Böröndi Gábor megköszönte Gróf Gergely munkáját, mondván: „Személyisége, a nyitottsága és – valljuk be őszintén – néha a lazasága segített átmenni bizonyos fajta konfliktusokon és megoldásokon.” A volt parancsnokot arra kérte fel, „hogy a Magyar Honvédség pilótáinak a jövőjét tervezze […] ezt az óriási felelősséget rakom ezredes úrnak a vállára”. Utódjáról, Könczöl Ferencről pedig azt mondta, hogy „egy klasszikus katona, mondatnak van eleje és van vége. Vezetett már ezredet, bánt emberekkel, és most magasabb beosztásban dandárparancsnokként folytatja szolgálatát”.

Elvárom tőle, hogy karmesterként hangolja össze a dandár minden alkotóelemét. Találják meg a hangot, legyen összhang. Ne legyenek privilegizált vagy kevésbé fontos beosztások. Az őrkatona, a vadászpilóta, a szállító és a műszaki pont ugyanolyan fontos. Ezt mindenkinek tudnia és érezni kell. Mert önöknek egy csapattá kell válnia. Egy csapat, amelynek van eleje, van vége, és tudja, hogy mit hajt végre

– fogalmazott, miközben arra kérte a dandár állományát, hogy támogassák az új parancsnokot.

A leglényegesebb feladatnak azt tartja, hogy tovább kell lépni a felkészültség, kiképzettség szintjén, és hogy „át kell térnünk a mélységi felderítésre”. A Gripenekre utalva hozzátette, hogy azokból négy újabb darab fog érkezni. A gépekről azt mondta: „Ki kell használni a benne rejlő teljes képességet, nem részeket, nem korlátozottan, hanem teljes egészében. Képesnek kell lenni széttelepülni, kiszolgálni, megszervezni az őrzés-védelmet, irányítani akár mobil eszközökkel is.”

A vezérkari főnök végül hozzátette: a dandárnak óriási a felelőssége, ha jól tevékenykednek, a magyar légtér biztonságban van. „Ezt várom el önöktől. Kérem, hogy támogassák az új parancsnokot, álljanak mellé, és csapatként szolgálják és illeszkedjenek bele a Magyar Honvédségbe” – zárta beszédét Böröndi Gábor.

Gróf Gergely tavaly tavasszal a dandár parancsnokaként szerepelt az Index Frontvonal című műsorában, és bemutatta a légibázis működését, valamint arról is beszélt, hogy miért volt szükség az említett új vadászgépekre.