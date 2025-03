Kamaszgyerekeknek árultak kokaint és marihuánát

Egymás után több kábítószer-kereskedőről, valamint fiatalkorú fogyasztókról adott hírt a rendőrség a saját honlapján. Köztük van a csaholci díler, akire a szabolcsi rendőrök közlése alapján börtön várt az elfogása után.

A Fehérgyarmati Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt idén januárban adott ki körözést a 40 éves csaholci B. István ellen, aki a gyanúsítotti kihallgatása érdekében küldött idézéseken nem jelent meg, és a hatóság számára elérhetetlenné vált.

B. Istvánt a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság körözte bírósági végrehajtás akadályozása vétségének gyanúja miatt is, valamint a Nyíregyházi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjának is volt ellene két elfogatóparancsa érvényben, mert nem kezdte meg önként pénzhamisítás bűntette miatt 3 év, valamint testi sértés bűntette miatt 1 év 9 hónap, jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetéseinek letöltését.

Végül sikerült elfogni a férfit, aki vallomást nem tett, de a kapitányságról a büntetés-végrehajtás intézetébe szállították át.

DELTA program

Idén DELTA program néven indított hajtóvadászatot a rendőrség a kábítószer-kereskedők ellen, hétfő reggel pedig két sikeres akcióról számoltak be. Az Oroszlányi Rendőrkapitányság új pszichoaktív anyaggal visszaélés, valamint kábítószer-kereskedelem bűntett miatt folytat eljárást egy 33 éves helyi lakossal szemben, aki a gyanú szerint hetente többször árult drogot.

M. Beatrixot március 15-én fogták el az oroszlányi nyomozók az otthonában, ahol 18,25 gramm kábítószergyanús anyagot (az elsődleges adatok szerint kristályt), továbbá a drog adagolásához és fogyasztásához használt eszközöket foglaltak le. M. Beatrixot a rendőrök mintavételre állították elő, a teszt kimutatta, hogy nem csak árulta, fogyasztotta is a kábítószert.

A nyomozóknak olyan információ jutott birtokába, miszerint egy jászkiséri lakos több hónapja a lakásán árusít cracknek és kristálynak nevezett új pszichoaktív anyagot 7-8000 forint/gramm áron. A jászberényi rendőrök március 17-én fogták el a férfit, aki éppen három fogyasztót szolgált ki. A vevők ruhájában és a lakásban is illegális szert találtak. A rendőrök 80 gramm droggyanús port, mérleget és mobiltelefont, vagyonvisszaszerzés keretében pedig arany ékszert és 1 millió forintot foglaltak le a dílertől.

Új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki az 50 éves férfit, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

Kamaszoknál is találtak kábítószert

A Szentesi Rendőrkapitányság nyomozói március 13-án kutatást tartottak egy 15 éves fiú szentesi lakóhelyén, mivel felmerült a gyanú, hogy marihuánát vásárolt és fogyasztott. A rendőrök megközelítőleg 13 gramm zöld növényi törmeléket találtak nála és foglaltak le. A fiatalt előállították mintavételre, a gyorsteszt pozitív eredményt jelzett THC hatóanyagú kábítószerre. Kihallgatásán elmondta, hogy alkalmanként 4000 forint/gramm áron jutott hozzá az illegális anyaghoz.

A rendőrök egy 16 éves szegvári lányt is gyanúsítottként hallgattak ki, akinél szintén gyorstesztet alkalmaztak, mely kokainszármazékot mutatott ki. Kiderült róla az is, hogy korábban, 2024 szeptemberéig visszamenően kannabiszt is szerzett már be. A fiatalokkal szemben kábítószer-birtoklás vétsége miatt indult eljárás.

A rendőrség kiemelte, hogy a szülői felismerés is kulcsfontosságú. Gyanakvásra adhat okot többek között, ha hirtelen romlik a gyermek iskolai teljesítménye, megszaporodnak az iskolai hiányzásai, szélsőséges érzelmi ingadozásai vannak, levert, kedvetlen és sokat alszik. Azok, akik segítségre szorulnak, több éjjel-nappal ingyenesen hívható segélyszámot is tárcsázhatnak, köztük a Kék-Vonalat is (116-111), valamint a rendőrség drogprevenciós összekötőihez is fordulhatnak.