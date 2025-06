Új módszert vet be a MÁV a balatoni vasútállomásokon

A nagyobb utasszám kiszolgálásához új megoldásokra is szükség van, méghozzá nemcsak a pályán, a járműveken, hanem a „földön”, az állomásokon és a peronoknál is. Szektorálási projektünk célja a nemzetközi gyakorlatokat követve az utascsere gyorsítása, a menetrendszerűség javítása, valamint a vonatra várakozók egyenletesebb eloszlásának segítése a zsúfoltság csökkentése érdekében. Emellett kiemelt figyelmet fordítunk a növekvő számú kerékpáros utasok egyszerűbb és biztonságosabb felszállására is. A projekt jelenleg 11 balatoni állomáson fut, és a nyár végére már 44 helyszínen alkalmazzuk ezt a hatékony terelőmódszert.