Influenszerkarrierbe kezdett az ismert énekesnő, nyílt balhé lett belőle

Egy horror tematikájú pubban elfogyasztott italok és egy elmaradt Instagram-poszt miatt robbant ki konfliktus Opitz Barbi körül, aki az utóbbi időben influenszerként is szeretné kamatoztatni ismertségét. A hely egyik munkatársa az egyik, influenszerek számára létrejött nyilvános Facebook-csoportban figyelmeztette a vállalkozókat: legyenek óvatosak, ha együttműködésre kapnak ajánlatot az énekesnőtől – szerintük ugyanis Barbi a megbeszéltek ellenére nem posztolta ki az együttműködésről szóló tartalmat, és heteken át csak ígérgetett.

Az énekesnő erre reagálva úgy fogalmazott: „Nevetségesnek tartom az egészet”, hozzátéve, hogy a limonádé árát szívesen visszautalja, de a vádak szerinte túlzóak, és a nyilvános megszólalás helyett privát üzenetváltás lett volna a tisztességes út. Opitz Barbi azt állítja, hogy a poszt tényleg tervben volt, azonban a pubban készült videói időközben törlődtek, és csak ez akadályozta meg a megvalósítást.

A pub másik dolgozója szerint azonban Barbi verziója több ponton is sántít. A kommentekben megosztott információk szerint kétszer is ráírtak az énekesnőre, aki ígéretet tett a posztolásra, de ez végül nem történt meg. A tulaj szerint a hely még aznap is nyitva tartott Barbi kedvéért, amikor egyébként zárva lett volna, és a kedves beszélgetés ellenére végül semmilyen visszajelzést nem kaptak az együttműködés elmaradásáról. A vendéglátós úgy érzi, nem az anyagi veszteség, hanem az adott szó súlya miatt volt fontos számára az ügy, és szerinte a történet tanulsága az, hogy az ilyen megállapodásokat szerződésben érdemes rögzíteni.

A történet azonban nem ért véget ennyivel: Opitz Barbi válaszban vette védelmébe magát, ismét hangsúlyozva, hogy a sérelmeket szerinte privátban kellett volna megbeszélni, nem nyilvánosan. Úgy érzi, megalapozatlanul bélyegezték meg, és elutasította azt a vádat is, miszerint megbízhatatlan lenne. Közben a hely tulajdonosa – aki egyébként profi táncosként dolgozik, és a pubban csak alkalomszerűen segít be – újabb részleteket tett közzé: pontosan mi fogyott az este folyamán, mennyi volt az értéke, és hogyan próbálták barátságosan kezelni a helyzetet.