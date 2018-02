Tarlós: Nem érdekünk a taxis tarifaemelés, de nem is akadályozzuk

Egy-két héten belül megegyezhet a taxis tarifa emeléséről az Országos Taxisszövetség és a fővárosi önkormányzat – mondta a Magyar Nemzetnek a taxisszövetség szóvivője néhány napja. Metál Zoltán szerint a főváros nem tud és nem is akar vitatkozni a taxisok érveivel, így jöhet a 10-15 százalékos díjemelés. Ez az emelés átlagos fuvarokat nézve 3-400 forintos emelkedést jelent egyébként.

A díjemelésről a főváros dönt majd, a taxisok eddig nem kaptak visszajelzést. Most kaptak. Tarlós Istvánék azt írják, a fővárosnak egyáltalán nem érdeke a tarifaemelés, és egyébként is, döntsék el, mit akarnak. A Tarlós István főpolgármester által jegyzett, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának közleménye szerint:

"A Főváros kéri a taxisokat, hogy az egyeztetések napokban esedékes befejező stádiuma előtt a következőket tisztázzák:

1. Kik rendelkeznek felhatalmazással a taxisok nevében egyetemlegesen tárgyalni és megállapodni?

2. Tisztázzák, hogy a taxisok fenntartják-e a tarifaemeléssel kapcsolatos kérésüket, melyet az eddig tárgyaló képviselőik kezdeményeztek, és nem a Főváros. A Főváros a korábban ígért taxirendelet-módosításban partner, de a tarifaemelés a Fővárosnak nem érdeke és nem kitűzött célja, csupán a taxisok kockázatának tekinti, és ha a taxisok ragaszkodnak hozzá, nem kívánja megakadályozni.

3. Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a fuvarszervezők és a taxisok közti érdek- és nézetellentétek rendezése, az egységes álláspont kialakítása nem a Főváros feladata és kompetenciája.

Kérjük a taxisokat, hogy a közeljövőben esedékes megbeszélésre egyeztetett, egységes és egyértelmű állásponttal érkezzenek".

A taxisok már egy ideje beszélnek arról, hogy emelni kellene a főváros által szabályozott árukon, mert úgy megnövekedtek a költségek (30-40 százalékkal nőttek a biztosítási díjak, be kell szerezni az online pénztárgépet, elöregszenek az autók), hogy már nem jönnek ki abból a díjból, amit öt évvel ezelőtt rendeletbe lobbiztak.

METÁL SZERINT A 10-15 SZÁZALÉKOS EMELÉS AZT JELENTENÉ, HOGY NAGYJÁBÓL 300-400 FORINTTAL LENNE DRÁGÁBB EGY FUVAR.

A taxisszövetség vezetője szerint ezt el kellene tudniauk fogadni a politikusoknak és az utasoknak. „Ez nem az az összeg, ami miatt az emberek a jövőben meggondolják, hogy beüljenek-e a taxiba” – mondta a Nemzetnek Metál. A vezető azt is elmondta, hogy ha most meg is állapodnak az áremelésről, az új árakat április előtt nem vezetnék be.

A Magyar Nemzet korábbi cikke emlékeztet arra, hogy öt évvel ezelőtt részben arra hivatkozva szabályozták a taxisok árait és vezették be az egységes sárga festést, hogy ezzel kiszűrjék a „hiénákat". Ez viszont, ahogy azt Metál Zoltán is beismeri, nem igazán sikerült. Ugyan kevesebb a lehúzós árakat alkalmazó taxis, de nem volt számottevő a visszaesés. Az emberek viszont a taxisszövetség felmérése szerint így is jobban bíznak a taxisokban, úgyhogy megérte szabályozni a szektort.