Az állam felújít, de nem sok köszönet van benne

Budapesten lezártak egy vasúti aluljárót, a gyalogosoknak pedig most fél órát kell kerülniük, hogy megközelítsék a munkahelyüket, akik pedig nem akarnak ennyit gyalogolni, azok inkább átvágnak a veszélyes építkezésen. A dolgozók közel fél évet vártak arra, hogy a beruházó egyáltalán megkérdezze a minisztériumtól, hogy van-e pénz buszjáratra, amire eddig nem futotta az EU-s milliárdokból. Most viszont nagyon úgy tűnik, mielőtt rábólinthatnának a dologra, addigra elkészül az aluljáró, és már nem is kell az a busz.

Nemrég számoltunk be arról, hogy Mészáros Lőrincék Százhalombattán betontömbökkel zárták el a vasúti átjáró munkaterületét, ami miatt a helyieknek 4,5 kilométert kell kerülniük. Ezután több levelet is kaptunk, amiben az olvasóink egy kísértetiesen hasonló helyzetről számolnak be Budapest XXII. kerületéből, ahol egy sínek alatt átmenő aluljárót zártak le építkezés miatt.

Én személy szerint kevésbé vagyok érintett, csak autóval használtam az aluljárót, illetve a vasúti lezárás érint (vonattal lehet legjobban elkerülni a dél-budai dugókat), de önmagában a felújítással nincs semmi bajom, örülök is neki, hogy megcsinálják (most az esetleges túlárazásoktól meg határidőcsúszásoktól eltekintve). Csak olvastam a cikkét és bevillant, hogy hasonlóról van szó nálunk is a kerületben. És igen, reggel munkába menet és délután hazafelé elég sokan vágnak át a lezárt munkaterületen, mert nincs más választásuk, a buszok a Nagytétényi úton mennek (Vágóhíd utcai megálló). Igazság szerint a sínek Duna felőli oldalán ipartelepek vannak és egy kollégium, nem annyira lakóövezet – írta az egyik olvasónk.

Az önkormányzat oldala is nehezményezi, hogy Budafok-Téténynél a gyalogosok egy olyan fél órás kerülőútra vannak kényszerítve, ahol néhol nemhogy közvilágítás, de járda sincs.

Szerda délelőtti látogatásunk alkalmával – a tervek szerint kétsávosra bővítendő Vágóhíd utcai aluljáróban – nem láttuk, hogy éppen munkálatok folynának, azonban a felette lévő hídon dolgoztak a markológépek. Az aluljárón gyalog számottevő akadály nélkül át lehetett kelni, viszont táblák figyelmeztetik a tilosban közlekedőket, hogy nem szabad átjárni a munkaterületen. Arról mi is meggyőződtünk, hogy az aluljáróban való átkelés nem biztonságos, mivel az út felett munkálatok folynak, így bármikor a gyalogos fejére eshet a törmelék.

Az aluljáró Nagytétényi út felőli oldalán egy tábla jelzi, hogy szabályosan a Háros utcai vasúti átjáró felé tudunk kerülni, a másik oldalra pedig már egy kisebb térképet is kiraktak tájékoztatásképpen.

A kerülőúttal a legtöbb szakaszon nem akadt problémánk, azt leszámítva persze, hogy naponta nem szívesen tennénk meg a körülbelül félórás kitérőt. A legproblémásabb rész viszont a Törley gyár tövénél található vasúti átjáró, amit szintén átépítenek. A séta közben a legtöbb helyen láttunk utcai lámpákat, az építkezés alatt álló Háros utcai vasúti átjárónál pedig újnak tűnő lámpák találhatóak, amikről nem tudni, hogy éjszaka üzemelnek-e. Itt egy hosszabb szakaszon valóban nincs járda.

A NIF Zrt.-nél megkeresésünkre közölték, hogy a korlátolt lehetőségek miatt nem volt lehetőség a Vágóhíd utcánál átvezetni a gyalogosforgalmat, mivel egy forgalmas vasúti vonalat, illetve egy főutat, valamint az amellett elhelyezkedő zajvédő falat is áthidaló megoldásra lenne szükség. „A munkaterületen belüli gyalogátkelőhely létesítése, annak balesetveszélyességi kockázata és az ott folyó munkafolyamatok nagyfokú zavartatása okán sem lehetséges” – fogalmazott az állami beruházó. Az ideiglenes kerülőút viszont, tájékoztatásuk szerint, biztonságos közlekedést teremt az építés ideje alatt, amihez előzetesen minden szükséges hozzájárulást megkaptak.

A gyaloglási távolság a kijelölt útvonalon, Háros utca buszmegálló és a Gyár utcában lévő munkahelyek között kb. 1350 méter

– fogalmazott a NIF.

Sokan inkább átvágnak a síneken

Az építkezés miatt a környéken dolgozók hónapok óta szívnak, mert aki nem akar naponta plusz fél órát a munkahelyére sétálni, az inkább az építkezési területen vág át. Ők egyébként több száz aláírást is összegyűjtöttek a "lehetetlen" kerülőút miatt, ami miatt szerintük veszélyes helyzetbe vannak kényszerítve.

Ez a Facebook-bejegyzés is arról tanúskodik, hogy bármilyen veszélyes, nem mindenki kerül.

Nap mint nap ott közlekedek, tegnap este csak majdnem pofára estem a rohadt kőtörmelékben, mert ugyebár mikor az ember 10 óra álló munka után nem akar még 30 percet gyalogolni (ami szerintem megérthető), muszáj az építkezésnél átmennie és elég veszélyes…

Az önkormányzat szerint korábban már egy súlyos baleset is történt az érintett területen, mert egy munkásszállóra igyekvő férfi szabálytalanul akart átkelni a síneken. Az esetre rákérdeztünk a NIF Zrt.-nél, a cégnek viszont arról nincs információja, hogy a lezárás miatt a munkaterületen baleset történt volna.

Az önkormányzat jelezte a beruházónak, hogy a Vágóhíd utcai aluljáró lezárásával “ellehetetlenítették a közlekedést" a Gyár utca és a Nagytétényi út között, az ideiglenesen kijelölt útvonal pedig túl nagy kerülő, illetve az új út egy olyan ipari területen (például betontörő telep) vezet át, ahol néhol se járda, se közvilágítás sem található,

"VALÓSZÍNŰLEG, AKI KIJELÖLTE A TÉRKÉPEN AZ SOSEM JÁRTA BE ELŐTTE A TERÜLETET."

A probléma szerintük nem csak az ott dolgozókat, hanem a lakókat, sőt, egy kollégiumot is érint.

Ellátogattunk a Gyár utcában lévő intézménybe, amelyet az önkormányzat kollégiumként említ. Ott a portás már nem tudott diákokkal szolgálni, mert az épület körülbelül négy-öt éve munkásszállóként működik. A férfi elmondása szerint a szálláson élőket, kevésbé érinti a lezárás, mert többnyire kocsival járnak.

VISZONT FELHÍVTA A FIGYELMÜNKET EGY MÁSIK FONTOS PROBLÉMÁRA, HOGY NEM CSAK A MOSTANI LEZÁRÁS ÉRINTI A GYALOGOSOKAT, HANEM AZ ESŐS IDŐSZAKOK IS, AMIKOR EGY-EGY NAGY ZUHÉ ESETÉN TÉRDIG ÉRŐ VÍZBEN KELL ÁTVÁGNIUK AZ ALULJÁRÓN.

Fotó: Bődey János

Időhúzás és vita a buszjáratról

Az önkormányzat szerint egy buszos körjárat indítása jelentene megoldást a problémára. Az átjárót március elején zárták le a gyalogos forgalom elől, azóta pedig oda-vissza dobálja a labdát az önkormányzat és a beruházó a busszal kapcsolatban.

A NIF-Zrt. arra hivatkozik, hogy az önkormányzat korábban már áldását adta a projektre, akik viszont tagadják, hogy az ő saruk lenne, hogy utólag jelezték az igényt. Ők már a munka megkezdése előtt is a gyalogos és a kerékpáros közlekedés zavartalan biztosítását kérték, a jelenlegi helyzet azonban álláspontjuk szerint “enyhén szólva sem zavartalan.” Az Önkormányzat nem érti, hogy ha korábban Nagytétény határában már volt precedens buszos megoldásra, akkor most a NIF Zrt. miért hivatkozik arra, hogy az uniós pénzekből nincs keret a buszjárat finanszírozására.

Szóval közel fél év alatt sem sikerült buszjáratot indítani, és körülbelül öt hónapot kellett várni arra, - és hatóságoknak is fel kellett szólítania -, hogy a NIF Zrt. egyáltalán megtegye az első lépéseket a buszjárat ügyében, és pénzt kérjen a minisztériumtól a járat elindítására.

A MÁV egyébként az ügy kapcsán mossa kezeit, mert nekik csak a kimaradó vonatjáratokat kell pótolni, és az aluljáróban sosem közlekedett vonat, így aluljáró-pótlóbuszt sem indítanak.

Egyébként a gyalogosok kálváriája hamarosan biztosan lezárul, mert az ígéretek szerint október végére elkészül az aluljáró. Nagyon úgy tűnik, mire eljut az ügy oda, hogy rábólintanak, már nem is kell az a pótlóbusz.

Érdeklődtünk a NIF Zrt-nél is, hogy mégis mennyibe kerülne a buszjárat indítása, amire azt válaszolták, hogy megkeresték a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.-t és, és hogy október végéig még türelmet és megértést kérnek.