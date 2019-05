Eldőlt: elbontják a Nyugati téri felüljárót

Most már biztosnak látszik, hogy hamarosan elbontják a Nyugati téri felüljárót, miután erről szóló döntés született a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának május 14-i ülésén. A vg.hu cikke szerint Tarlós István főpolgármester azt mondta, a felüljáró

városképi szempontból rendkívül csúnya,

ezért kell elbontani.

A döntést a fővárosnak és a kormánynak is jóvá kell hagynia, ám Tarlós azt mondta egy szerdai rádióinterjúban: a tanács minden eddigi döntését jóváhagyta mindkét testület, így most is erre számít.

A döntés kapcsán a pestbuda.hu felidézi: a felüljáró elbontása az elmúlt években többször is felmerült, de korábban az volt a szakemberek álláspontja, hogy csak akkor lehet bontani, ha helyette közúti aluljáró épül. Mivel a nagykörút tele van nagy átmérőjű alapközművekkel, azok alá kellett volna vinni az alagutat, ami nagyon megdrágította volna a beruházást.

Tarlós szerint viszont a FŐMTERV most olyan javaslatot terjesztett elő, amely szerint mégis megoldható a szintbeli keresztezés, a felüljáró nélkül – és úgy, hogy a 4-6-os villamosok mostani gyakoriságú közlekedését is biztosítani tudják (ami csúcsidőben egy-két perces követési időt jelent).

A Nyugati téri – akkori nevén Marx téri – kétszer egysávos, 420 méter hosszú felüljárót 1981 november ében adták át. Az autós felüljáró mellett volt egy gyalogos felüljáró is, azt már 2017-ben elbontották.