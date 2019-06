Botrányba fulladt felújítás után konténeröltözőkkel nyitott ki a csepeli strand

Bár az eredeti határidő szerint már június elején ki kellett volna nyitnia a Csepeli Strandfürdőnek, csak péntek reggel engedték be a nagyközönséget a Hollandi úti strandra. Az átépítési munkák - ami miatt április óta a fürdő zárva volt - még nem készültek el, reggel azonban zavartalanul elindult a csepeliek strandszezonja.

Már tíz óra előtt rengetegen álltak sorban a Hollandi úton, gyerekek és felnőttek várták, hogy végre bejussanak, és idén nyáron először csobbanhassanak a vízben. A strand nagy részét az elmúlt években már felújították, az idei ütemben az öltözők és a fogadóépület következtek. A korábbi bejárattól kétszáz méterre, a büfénél van az ideiglenesen kialakított jegypénztár egy kék konténerben, mellette az öltözők, szintén konténerekben. Idén kénytelenek lesznek ezzel beérni a csepeliek, mert a korábbi retroöltözők helyén nem készültek el az új épületek, a csúszda melletti feltúrt részt kerítéssel zárták el a strandolók elől.

Tegnap délben került ki az önkormányzat honlapjára, hogy péntek reggel megnyit a Csepeli Strandfürdő. "A strandfejlesztés munkálatai a nyitás ellenére sem állnak le, ezek a fürdőzni vágyók nyugalma érdekében egy jól elzárt, elkülönített részen folytatódnak" - olvasható a kiírásban, amely azt is részletezi, hogy milyen kedvezményekkel lehet a standot látogatni.

Csúszott a felújítás

Ahogy azt a 24.hu is megírta korábban, az önkormányzati tulajdonú Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. közbeszerzési pályáztatás után tavaly decemberben kötött szerződést a legkedvezőbb ajánlatot adó Intech Kft-vel, hogy az építőipari cég bontsa le a strand elavult öltözőit, majd tervezze és építse fel az újat. A tervekben új fogadóépület, jegypénztár, irodák és mosdók is szerepeltek, a strandot az építkezés miatt áprilisban bezárták.

Az eredeti átadási határidő június 1-je volt, májusban azonban a cég kérésére módosították a szerződést, és a csúszás miatt kitolták azt június 15-ére. A téli résszel az új megállapodás szerint csak szeptemberben kellett volna végezni.

Borbély szerint félbehagyták a munkát

Rövidesen azonban változott a helyzet, amikor Borbély Lénárd, csepeli polgármester június 1-jén Facebook-oldalán bejelentette, hogy az önkormányzat a csúszás miatt felbontja a szerződést a kivitelezővel.

A mai nappal a strand fejlesztését végző cég érthetetlen módon levonult a strand területéről. Eddig is folyamatos csúszásban dolgoztak, most azonban egyértelmű, hogy nem kívánják befejezni a megkezdett munkát. Azonban a munkát folytatni fogjuk és megépítjük mi magunk!

- írja. Borbély szerint a cég május végéig még a munkálatok negyven százalékát se fejezte be, és emiatt úgy döntött az önkormányzat, hogy inkább saját erőből, az üzemeltető Csepeli Városgazda embereivel folytatják az átépítést, hogy még "a kánikula beköszönte előtt" kinyithassanak.

Szerencsére eddig egy forintot sem fizettünk ki a részükre, de hétfőn fel is mondjuk a szerződésüket. A céggel szemben a károkat érvényesíteni fogjuk és a jogi lépéseket megtesszük!

A kivitelező szerint kitiltották őket

A tervező-kivitelező cég ügyvezetője ugyanakkor azt állítja, a polgármester nem mond igazat. Eigler Tamás alig egy héttel Borbély Facebook bejegyzése után nyílt levélben utasította vissza a polgármester rágalmait.

Ön nem a valóságnak megfelelően tájékoztatta azokat, akik ezt olvasták

- írja. Az ügyvezető arról számol be, hogy június 3-án, hétfőn a polgármester utasítására hivatkozva nem engedték be a kivitelező dolgozóit a biztonsági őrök, pedig megemelt létszámmal, a befejezéshez szükséges építőanyagokkal és eszközökkel folytatták volna a munkát.

Arról is ír, a májusi esőzések és mostoha körülmények ellenére jól haladtak a munkával, annak ellenére, hogy az önkormányzat semmilyen módon nem segítette, hogy időben elkészüljenek.

Egy forintot se

Pénteken még azt az ígéretet kaptuk levélben, hogy hétfőn benyújthatjuk a teljesítési igazolást a 140 millió forintos kifizetésről, vasárnap azonban Facebookon azt írta a polgármester, hogy felbontják a szerződést

- mondta az Indexnek Eigler Tamás, aki szerint Borbély felelőssége, hogy nem fejezhették be a munkát, számára pedig teljesen érthetetlen az önkormányzat lépése.

A csepeli polgármester ugyanakkor azt állítja, a kivitelező cég hiába ígérte meg többször is, hogy megemelt létszámmal hétvégén is dolgozni fognak, nem tartották a szavukat, június első hétvégéjén is üres volt a strand. "Azzal hívott fel a beruházást vezető munkatársam, hogy senki nem dolgozik a strandon, és így garantáltan nem fog elkészülni az új épület júniusban."

Emiatt szombaton szóban, majd hétfőn írásban is felmondta a szerződést a Csepeli Városgazda, így Borbély szerint semmi joga nem volt már a vállalkozónak a munkaterületre bemenni, nyílt levelével pedig csak politikai ügyet akart csinálni.

Fotó: Németh Sz. Péter / Index A felújítás alatt álló félbehagyott terület

Az Intech ügyvezetője viszont azt mondja, az előző három hétvégén végig több emberrel dolgoztak az építkezésen, június első hétvégéjén pedig egyeztetések, szervezési és előkészületi munkák folytak. A polgármester szerint

elkezdődött a bírósági eljárás, az igazságügyi szakértő vizsgálata szerint 28 százalékos állapotban van az építkezés.

A szerződés szerint 40 százalékos állapotnál kellene először fizetnie az önkormányzatnak, ez lett volna az a 140 millió forintos tétel, amit június elején várt a cég.

Eigler szerint a mai napig nem kaptak egy forintot se a több hónapos munkájukért, még a tervezői jogdíjat se fizette ki nekik az önkormányzat. Azt mondja, több mint száz mérnök, szakember és munkás maradt hoppon, továbbra is sok a kifizetetlen munkabér. A cég szeretne egy új, független felmérést végezni az építési területen, hogy kiderüljön, teljesítették a negyven százalékos állapotot, Eigler szerint ugyanis sok tárgyat, például a már kész öltözőszekrényeket nem vették eddig figyelembe.

A cég szerint már átadták volna a strandot

Az elmúlt egy hónapban folyamatosan próbáltak kapcsolatba lépni az önkormányzattal, de nem válaszolnak megkereséseikre, mondja a kivitelező cég vezetője. "Elindítottuk a jogi eljárást a felmondás miatt.

Felszólítottuk az önkormányzatot, hogy állítsa helyre a jogszerűtlenségeket

- teszi hozzá.

Eigler azt állítja, hogy cége mostanra már teljesen kész állapotban adta volna át a strandot, és akkor nem lett volna szükség konténer öltözőkre és elkerített részre.

Így viszont az elmúlt egy hónapban lényeges előrelépés nem történt, egy levelet vagy hívást nem kaptak az önkormányzattól, vagy a Csepeli Városgazdától, mondja.

A munkaterületen valóban nem folytak munkák, erősíti meg kérdésünkre Borbély Lénárd, hiszen a bírósági eljáráshoz rögzíteni kellett a munka június eleji állapotát. A polgármester azt ígéri, benyújtják a kárigényt a kivitelezőnek, és rengeteg kötbért kell majd fizetniük a késedelemért, valamint a strand bevételkiesése miatt. Szerinte polgármesterként felelőtlenség lett volna kifizetni a vállalkozót, ha egyszer nem végezte el a munkát.

Az ellenzéki képviselők javaslatára összehívtak egy rendkívüli képviselő-testületi ülést június 13-ára, ahol Szenteczky János MSZP-s képviselő ad-hoc vizsgálóbizottság felállítását javasolta a csepeli strand felújításának botrányos körülményeinek vizsgálatára, a testület azonban ezt elutasította. Az ülésre egyébként nem hívták meg a kivitelezőt.

Ideiglenes megoldásokkal, de kinyitották a strandot

Az építési munkaterületen a szerződés azonnali hatályú felmondása óta munkavégzés nem történt. A strand egyéb területen történtek a megnyitáshoz szükséges munkák

- válaszolta kérdésünkre Trefán László, a Csepeli Városgazda vezérigazgatója. Részletesen kifejtette, hogy az elmúlt egy hónapban azon dolgozott az önkormányzati cég, hogy a hó végén kinyithasson a strand. Például ideiglenes bejáratot alakítottak ki a büféknél, felépítették az ideiglenes konténeröltözőket, áthelyezték a beléptetőrendszert, elektromos munkákat végeztek, lenyírták a füvet, takarítottak és feltöltötték a medencéket.

A strand mára valóban használható állapotban van, Borbély Lénárd pedig azt ígéri, szeptember végére elkészülnek a felújítással. Addig pedig folytatódik a pereskedés a Csepeli Városgazda és a kivitelező cég között.