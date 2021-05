A rádiózás alkonya, avagy a podcast térnyerése

Ezek a lehetőségek még viszonylag újszerűnek számítanak a hazai online világban, emellett mindkettővel kapcsolatban feltételezhető, hogy az elmúlt 1 év járványidőszakának körülményei, illetve egyéb események is hatással lehettek az elterjedtségükre, ismertségükre. Az internetes rádióhallgatás és a podcastek témaköre már csak azért is összeköthető egymással, mert mindkét eszköz alternatívája, illetve a közeljövőben helyettesítője lehet a hagyományos, offline rádióhallgatásnak. Kutatásunk 1000 fős mintája a 18-64 éves, tehát gazdaságilag értelemben aktív online népességre vonatkozóan reprezentatív kor, nem, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint.

Az online népesség tagjainak túlnyomó többsége napi internetező: jellemzően e-mailezik és közösségi oldalakat látogat

Az gazdaságilag aktív, online népesség tagjainak 92%-a naponta internetezik, a többiek is legalább heti gyakorisággal szoktak az online térhez csatlakozni (98%). Az átlagosnál is gyakrabban interneteznek a 25-34 évesek, a Közép-Magyarországon élők és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők.

A többség napi internetes tevékenysége e-mailezésből, illetve közösségi oldalak látogatásából áll. Az e-mailezés a legelterjedtebb internetes tevékenység, az online népesség háromnegyede olvas és/vagy ír e-maileket naponta. A közösségi oldalak látogatása a vizsgált online népesség kétharmadánál jelent napi tevékenységet, híroldalakat viszont már csak a gazdaságilag aktív, online népesség tagjainak valamivel kevesebb, mint a fele olvas napi rendszerességgel. A vizsgált online népesség tagjainak körében az index.hu és a 24.hu oldalak a legolvasottabbak. E két híroldalt a megkérdezettek 13 százaléka naponta szokta olvasni, összességben pedig 63 százalékuk látogatja valamilyen gyakorisággal. A leglátogatottabb két híroldalt, a napi olvasottságot figyelembe véve szorosan követi az origo.hu és a telex.hu, amelyek oldalakat a gazdaságilag aktív, online népesség tagjainak 12, illetve és 11 százaléka szokta napi gyakorisággal látogatni.

Az online népesség harmada szokott podcastokat hallgatni

Nagyjából minden harmadik gazdaságilag aktív internetező szokott valamilyen gyakorisággal podcasteket hallgatni. Ez a szokás sokkal inkább jellemzi a férfiakat (41%), mint a nőket (28%), illetve az átlagnál lényegesen gyakrabban követik ezt a műfajt a 18-34 évesek, a magasabb iskolai végzettségűek, illetve a jobb anyagi helyzetben lévők. A pártok szavazóinak demográfiai összetétele sok szempontból eltérő, mindez pedig a podcasthallgatási szokásaikban jól érzékelhető: miközben a kormánypárt szavazóinak alig negyede szokott valamilyen gyakorisággal podcasteket hallgatni, addig ez az arány az ellenzéki összefogás támogatói között 42 százalék.

A járvány nem volt különösebb hatással a podcast hallgatási szokásokra

A koronavírus-járvány az elmúlt évben életünk minden területére beférkőzött és szinte mindenre hatást gyakorolt. Mégis, a podcasthallgatók több, mint fele (57%) űgy látja, hogy nagyjából ugyanannyit hallgatott podcastokat az elmúlt 1 évben is, mint a járványt megelőző időszakban. Egyáltalán nem mondható tehát, hogy a pandémia időszakban különösebben megváltoztak volna a podcastok hallgatottságának körülményei: akiknek változtak is a szokásaik, azok között is kb. fele-fele arányban vannak olyanok, akik többet, illetve, akik kevesebbet hallgatnak podcastokat a járvány kezdete óta.

Ha podcast, akkor legyen benne humor

A legnépszerűbbek egyértelműen a humor kategóriájú podcastek: a podcastokat hallgatók harmada jelölte meg azt, hogy szívesen hallgat ilyen témában tartalmakat. Ezen túlmenően tudománnyal, politikával, hírekkel és technológia témákkal kapcsolatos podcast adások iránt egyaránt a hallgatók nagyjából negyede érdeklődik.

A férfiak és nők eltérő preferenciákkal rendelkeznek. A podcast hallgatók többségét adó férfiak az átlagnál sokkal inkább érdeklődnek (a felsoroltakon kívül még) a sport témaköre iránt, a nők körében viszont a szabadidő eltöltéssel, egészséggel és fitnesszel, a zenei témákkal, valamint a társadalmi és kulturális témákkal foglalkozó podcastek népszerűbbek.

Már vannak kedvencek, de a konkrét műsoroknak egyelőre alacsony az ismerteségük

A vizsgálat során arra kértük a podcast hallgató válaszadóinkat, hogy jelöljék meg, írják le, mely podcast műsorokat szokták hallgatni. Az eredmények alapján elmondható, hogy a többség számára, (nagyjából 10-ből 4 podcast hallgató esetében) a műsorok kiválasztása nem egy tudatosan átgondolt választás, szándékos, tervezett döntés. A legtöbben azt a műsort hallgatják meg, ami éppen „szembejön” velük, ami, internetes böngészéseik során, a szemükbe akad, valamiért felkelti az érdeklődésüket. Sokan éppen ezért nem is tudják megmondani az általuk hallgatott podcastek pontos címét, elnevezését.

A podcasthallgatók ötödére inkább az jellemző, hogy egy-egy gyűjtőoldalt, podcastokkal foglalkozó weboldalt keresnek fel, onnan választanak tartalmakat, vagy pedig keresgélnek témakategóriák szerint. Mindezt figyelembe véve konkrét műsorcímeket csak nagyon kevesen tudtak megjelölni a vizsgálatunk során, a konkrét válaszok pedig meglehetősen egyediek voltak, széles körből merítettek. A hallgatott műsorok között legtöbb spontán említést a TheVR Happy Hour és a Balázsék nevű podcastek kapták, amelyeket a podcasthallgatók 4-5 százaléka nevezett meg általa hallgatott műskorként.

Az aktív online népesség vegyesen hallgat online és hagyományosan elérhető rádióadókat, egyik sem helyettesítheti a másikat

Az online népesség tagjainak kétharmada szokott valamilyen gyakorisággal rádióadásokat hallgatni az interneten, 17 százalékuk naponta naponta megteszi ezt. Az online rádiózók többsége (61%) szokott mobiltelefonon internetes rádióadókat hallgatni, ez a leggyakrabban igénybe vett eszköz erre a célra.

Az online rádióhallgatók legnagyobb hányada (41%) vegyesen hallgat csak interneten, illetve hagyományosan is elérhető rádióadókat, egyharmaduk pedig mindig olyan adókat hallgat az interneten is, amelyek hagyományos módon is elérhetőek. Van tehát egy szűk réteg, aki kifejezetten az internetes rádiókat keresi, de a többségre az jellemző, hogy főként a hagyományosan elérhető rádiókat hallgatja az interneten és ezek mellett vesz fel esetleg a repertoárjába csak online formában elérhető rádiókat. Ezzel együtt az online rádiók hallgatói nyitottak az újra: több, mint egyharmadukkal elő szokott fordulni, hogy új, interneten hallgatható rádióadókat keres és azután meghallgat (38%). A hallgatók feléről elmondható, hogy már vannak kialakult online rádióhallgatási szokásaik, preferált rádióadióik, amelyeket rendszeresen meghallgatnak. Úgy tűnik, a híroldalaknak is fontos szerepük lehet az online rádióadók választásában, erre utal legalábbis, hogy minden 5. internetes rádióhallgató az általa olvasott híroldalak ajánlására ismerkedett meg egy-egy új rádióadóval, ami hallgatni szokott.

A kutatás az Index és a KutatóCentrum együttműködéséből született, az adatfelvétel 2021 áprilisában zajlott.

