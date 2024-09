Meglehet, edzőbuktatással hangolt az FTC következő El-ellenfele a budapesti túrára

– Jövőre megnyerjük a bajnokságot!

– …

– Nyugi, csak viccelek. Egy csoda lenne.

– Jelen állás szerint inkább kettő…

A fenti, a The Trafford Pub megálló felé, az így is zsúfolásig telt villamoson elcsípett beszélgetés jól összefoglalja a Manchester United drukkereinek jelenlegi hangulatát.

Finoman szólva is harmatosra sikeredett a rekordbajnok és a Tottenham Hotspur szezonkezdete is az angol élvonalban. A két – szebb napokat is látott – angol gigász kéz a kézben a 10. és a 11. helyen állva várta a Premier League 2024–2025-ös szezonjának hatodik fordulóját – és az egymás elleni bajnokit. Az, hogy a United-drukkerek többet vártak Erik ten Hag harmadik idényének kezdetétől elég egyértelmű, a legendás Old Trafford környékét járva.

„Felesleges a buszra várni – vetette felém hanyagul egy tarkóig tetovált helybéli, amint bizonytalanul megindultam a tömeget követve a jó 10 perc sétányira, a Google tervezője szerint két megállónyira lévő stadion felé. – Annyi az esély elcsípni egyet, amire fel is férsz, mint a Spursnek egy trófeára” – tette hozzá kellő pikírtséggel.

Maradt tehát a gyaloglás, és mivel sikerült a végletekig kicentizni a megérkezést, mire felmásztam a Sir Alex Fergusonról elnevezett főlelátó legtetejére, nemcsak a meccs kezdődött el, de túl is voltunk a találkozó első gólján. A Spurs Brennan Johnson találatával került előnybe, mintegy alátmászatva a rendkívül pesszimiszta útitársaim villamoson elhangzott véleméyét.

Az így is telt házas Old Trafford közönségének többsége nehezen is viselte a meglepően sok technikai hibával tűzdelt meccs alakulását. Az első tíz perc végén ígéretes lehetőséget hibázó Marcu Rashford nem is úszta meg füttyszó nélkül, ami aztán csak erősödött, mikor Johnson a 20. percben kishíján megduplázta az előnyt, a 16-os jobb oldalától a hosszú oldali kapufát trafálva telibe.

Ugyan az MU sem volt teljesen gyámoltalan, Joshua Zirkzee lövésénél már Guglielmo Vicariótól is bravúr kellett, no meg ott volt a 37. percben Alejandro Garnacho kapufája is, a tisztább és tudatosabb helyzeteket egyértelműen a vendégek dolgozták ki. Faramuci vagy sem, kijelenthető a United hazai pályán, több mint 74 ezer néző által űzve-hajtva a kontrákra volt kénytelen bízza magát a mezőnyben fölébe kerekedett Spursszel szemben.

A 42. perctől pedig még nehezebb helyzetbe került a rekordbajnok: persze Bruno Fernandes kiállításában is lehetett valami pozitívumot találni, utána legalább kevésbé érződött érthetetlennek a United defenzív taktikája…

Ha lehet, a második félidő még az elsőnél is rosszabbul indult a hazaiak számára, ezúttal Dejan Kulusevskinek kellett háromnál is kevesebb játékperc, hogy bevegye André Onana kapuját (0–2). Előttem néhány sorral akadt olyan szurkoló, aki a büféből visszaérve – és ránézve az eredményjelzőre – konkrétan vette a kabátját, majd a cimborájával együtt megindult kifelé.

Bő húsz perccel később nehéz lett volna azt mondani, nem nekik volt igazuk. Még akkor is, ha messze nem a klubhűség és a szenvedély legszebb példája volt a korai távozás a stadionból. Ha volt egy kis szerencséjük, még a hajrára megérkező alapos zuhé előtt elérték egyik vagy másik villamost. Ráadásul nemcsak az elázást, a Liverpoolnál nevelkedett Dominic Solanke már-már megalázónak ható, 78. percben született gólját is megúszták (0–3).

Azt a találatot, amely után egyébként a lépcsőkön már összefüggő sorokban indultak haza az emberek, abban a reményben, hogy legalább a legnagyobb tömeget elkerüljék az Old Trafford környékén.

Az „Álmok Színháza“ vasárnap délután valóban csak a rémálmok színházának tűnt a szemszögükből. A sokat kritizált Erik ten Hag pedig csak állt, csak állt, szinte mozdulatlanná dermedve a technikai zonája bal szegletében. Ki tudja, meddig tart irányába a bizalom. Ki tudja, talán edzőbuktató siker után veszi az irányt Budapest felé a Tottenham Hotspur…

Mindezt úgy, hogy dél-koreai csillagát, Szon Hung Mint sérülés miatt még nélkülözni is kényszerült a londoni alakulat!

A hatperces ráadás kezdetére a hazai széksorok fele, de lehet, kétharmada is kiürült. Akik maradtak, – egy-egy rövid fellángolástól eltekintve – azok is csendesen figyelték a vendégszurkolók serény ollézását.

A Spurs jövő csütörtökön 18 óra 45 perces kezdettel lép pályára a Ferencváros otthonában.

Nem lennék meglepve, ha a mostani meccsnél izgalmasabb ütközet lenne. A harmatos angol rekordbajnok nem tette túl magasra a lécet.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE

Manchester United–Tottenham Hotspur 0–3 (0–1)

(Borítókép: Manchester United - Tottenham mérkőzés 2024. szeptember 29-én. Fotó: Michael Regan / Getty Images)