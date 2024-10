Nem keresik Ten Hag utódját a Unitednél, de már lehet sejteni, mikor rúghatják ki

Még el sem kezdte keresni a Manchester United labdarúgócsapatának vezetősége Erik ten Hag vezetőedző lehetséges utódját, továbbra is él a bizalom a holland szakember felé. Lehetett arról hallani, hogy Thomas Tuchel veheti át a stafétabotot, de még formális megkeresés sem történt a klub részéről.

Annak ellenére, hogy múlt hétvégén arról szóltak a hírek, meg vannak számlálva Erik ten Hag, a Manchester United vezetőedzőjének a napjai, most úgy tűnik, a gyenge szezonkezdet ellenére sem menesztik a holland szakembert. A manchesteriek múlt hétvégén 0–0-s döntetlent játszottak az Aston Villa otthonában, úgy hírlett, ez volt az utolsó csepp a pohárban, a bajnokságban mindössze 14. helyezett klub meneszti edzőjét.

De nem így történt, a válogatottszünet után is Erik ten Hag lesz a Manchester United vezetőedzője, a SkySports pedig most arról számolt be, a klub vezetősége még csak el sem kezdte keresni a holland lehetséges utódját – akkora a bizalom felé. Erik ten Hag még arról sem kapott semmilyen tájékoztatást, hogy veszélyben lenne munkája.

A brit sajtóban jó ideje a jelenleg munkanélküli Thomas Tuchel neve a legfelkapottabb, mint a United potenciális edzője, de értesülések szerint a klub fel sem vette a formális kapcsolatot a korábban többek között a Chelsea és a Paris Saint-German kispadján tevékenykedő szakemberrel.

A SkySports bennfentesei szerint még legalább egy hónapig, tehát a novemberi válogatottszünetig biztosan nem rúgják ki Ten Hagot, de ha ez idő alatt sem javul a csapat teljesítménye, akkor bizony elveszítheti munkáját.

A Manchester United a bajnokságon kívül az Európa-ligában is vitézkedik, eddig két meccsen két pontot szerzett a csapat, legutóbb az utolsó pillanatokban mentett pontot a Porto otthonában, holott az első félidőben már kétgólos előnyben is volt.

Valószínűleg nagyon nehéz feladat lesz számára, hogy megtartsa munkáját a következő válggatottszünet után is. Az elmúlt szezonban több rendkívül szerencsés, utolsó perces gólokat szerzett a csapat, amivel megmentette Ten Hag állását, illetve az FA-kupa győzelem is jól jött, de ettől még nem oldódnak meg a csapaton belüli problémák

– mondta el véleményét Erik ten Hagról a SkySports szakértője, Jamie Carragher.