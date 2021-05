Még júniusban is Budapesten lesznek a Borderlands sztárjai

Jó pár hónapig elhúzzák a videójáték-sorozat filmadaptációjának forgatását, amelyben Jamie Lee Curtis és Kevin Hart is szerepel.

Ahogy korábban az Index is megírta, javában zajlik a Borderlands videójáték-sorozat filmadaptációjának forgatása Budapesten, melynek kapcsán több világsztár is a fővárosba érkezett. A szereplők közt van Jamie Lee Curtis és Kevin Hart mellett a holland óriásként emlegetett Olivier Richters is, aki a 218 centijével igazi hústoronynak számít.

A színészek már megszórták az Instagramot budapesti fotókkal, amelyek alapján nagyjából beazonosítható nemcsak az, hogy merre járnak, hanem az is, hogy hol szálltak meg. Richters a legfrissebb bejegyzésében azt is elárulta, hogy bizony még egy jó darabig lesz rá esélye a budapestieknek, hogy összefussanak vele, ugyanis vannak olyan jelenetei, amelyeket csak júniusban vesznek fel.

Oda-vissza repkedek Budapest és Hollandia közt, mert a jeleneteimet egy kissé szétszórták 2021 áprilisára, májusára és júniusára

– írta a testépítő-színész a fotó mellett, amely a budai Várban készült a szabadnapján. Azt is hozzátette, mennyire hálás, hogy részese lehet ennek a filmnek. Úgy érzi, épp a saját álmát éli meg.