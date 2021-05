Hivatalos: elmarad a Sziget Fesztivál

Bár sokan reménykedtek abban, hogy a tavalyi év után, amikor a rendezvénystop elkaszálta a nyári nagyfesztiválokat, idén végre kiszabadulhatnak a bezártságból, sajnos ez nem így történt. Kisebb rendezvények ugyan feltehetőleg lesznek, ám a nagy tömegeket vonzó eseményeket a járvány miatt továbbra sem tudják megtartani. A VOLT és a Balaton Sound már korábban bejelentette, hogy 2021-ben sem nyitják meg a kapuikat, mostanra pedig az is biztossá vált, hogy a magyarok egyik kedvenc fesztiválja, a világszinten is erős brandnek számító Sziget is elmarad idén.

„Sajnos lejárt az idő, döntenünk kellett az idei Szigetről” – nyilatkozta Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője. „Szomorú szívvel, de felmérve a felelősségünket – látva a bizonytalanságok sokaságát, akár az utazás, a szállások, a vendéglátás és a védettségi igazolások hazai és nemzetközi szerepe terén – arra az elhatározásra jutottunk, hogy mostantól inkább a jövő évi Szigetre készülünk” – tette hozzá.

„A '22-es szezont tehát úgy várjuk, mint fesztiválévet eddig még soha,

terveink szerint a fájdalmasan hosszú szünet utáni 'nagy visszatéréshez' méltó rendezvényekkel” – tette hozzá a fesztivál fő szervezője.

Kádár elmondta, hogy a két fesztiválmentes év a szervezők, a fesztiválokhoz kapcsolódó cégek és dolgozók életét rendkívüli módon megnehezítette, az iparág rengeteg szereplőjét, a zenészektől a vendéglátósokon át a technikai alvállalkozókig szinte ellehetetlenítette. Ugyanakkor hisznek abban, hogy – a látogatók biztató támogatásával is megerősödve – a jövő nyár mégis újra a nagy közös együttlétekről, a felejthetetlen élményekről, valamint mindenekelőtt a szabadságunk ünnepléséről szól majd.

(Borítókép: Az angol Hurts együttes koncertje a Hajógyári-szigeten a 25. Sziget Fesztivál harmadik napján, 2017. augusztus 13-án. Fotó: Mohai Balázs / MTI)