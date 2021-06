Tony Curtisre emlékezett a lánya, aki épp Budapesten forgat

Ahogy korábban az Index is megírta, Tony Curtis lánya, Jamie Lee Curtis Budapesten forgat a Borderlands című alkotás szereplőjeként. A világhírű színésznő már egy csomó képett megosztott az Instagram-oldalán, amelyekből kiderül, milyen sokat jelent neki, hogy Magyarországon van. A mai napon az édesapjára emlékezett, egy régi képet mutatva, amelyen kisgyerekként látható Tony Curtisszel, aki 1925. június 3-án született.

Ezen a napon született Tony Curtis, azaz Bernard Schwarz. Az ősei földjén vagyok és mindenhol őt látom a kékszemű, sötét hajú férfiakban és a nőkben, akikkel együtt dolgozom és mindenfelé

– olvasható a fotó mellett, amit a bejegyzés szerint a színésznő Ariana Greenblattnak és Edgar Ramireznek is megmutatott, akikkel együtt forgatja a filmet. Mindenki nevetett, ami azért fontos Jamie Lee Curtisnek, mert az édesapja is imádott kacagni. Ez a nevetés most neki, érte szólt.

A magyar zsidó származású hollywoodi színészlegenda Bernard Schwartz néven látta meg a napvilágot 1925. június 3-án New Yorkban. Szülei, Emanuel és Helen Schwartz Mátészalkáról emigráltak az Egyesült Államokba. A második világháború alatt a haditengerészetnél szolgált, majd ezt követően állt színésznek, elmondása szerint azért, mert szeretett vívni és lovagolni. Életében 130 alkotásban szerepelt, munkáját két ízben Golden Globe-díjjal ismerték el.

A kritikusok először 1956-ban, a Trapéz című filmben figyeltek fel rá, amelyben egy artistát játszott. A megbilincseltek című alkotásban nyújtott alakításáért később Oscar-díjra is jelölték. 1959-ben Marilyn Monroe és Jack Lemmon partnereként láthatták a nézők a Van, aki forrón szereti című filmben, amelynek premiere után már világsztárként ünnepelték. Remek humora miatt főként vígjátékokban szerepelt, de komolyabb hangvételű alkotásokban is helytállt. A 1970-es évek elején Roger Moore társaként a The Persuaders című sorozatban szerepelt, amit Magyarországon Minden lében két kanál címmel vetítettek.

A színész 1951-ben vette feleségül Janet Leigh-t ám a házasság 1962-ben válással végződött. Tony Curtis mindig is kedvelte a nőket, nőcsábászként tartották számon, aki szinte minden 10 évben új feleséggel tűnt fel. Hitvese volt Christine Kaufmann (1963–1967), Leslie Allen (1968–1981), Lisa Deutsch (1993–1994), Andrea Savio (1984–1992) és Jill Vandenberg (1998–2010) is. A színész azt vallotta, a hosszú élet titka a fiatal nőkben keresendő. Utolsó felesége 45 évvel volt fiatalabb nála.

Tony Curtisnek életében hat gyermeke született, akik közül színész lett Jamie Lee Curtis (1958), Allegra Curtis (1966) és Kelly Curtis (1956) is. Nicholas fia heroin-túladagolásban halt meg 1994-ben. A színész mindig is büszke volt a magyar származására, a rendszerváltás után többször is járt hazánkban. Felkereste Mátészalkát is, ahonnan a szülei kivándoroltak Amerikába.

A filmezéssel felhagyva később festeni kezdett. 2009-ben önéletrajzi kötettel jelentkezett, Hollywood hercege címmel, amit a 16. Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikált Budapesten. A legendás színész 85 évesen szívrohamban hunyt el, nevadai otthonában, álmában érte a halál.

(Borítókép: Tony Curtis és Jamie Lee Curtis. Fotó: Silver Screen Collection / Aaron Rapoport / Getty Images)