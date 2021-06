Vége az izolációnak: Kiss Tibi újra találkozhat a Quimby tagjaival

Ahogy korábban az Index is megírta, a Quimby együttes tavaly júliusban közleményben tudatta közönségével, hogy a zenekar frontembere úgy döntött, pihenésre van szüksége, ezért terápiás céllal visszavonul a nyilvánosság és a média elől. Kiss Tibi akkor az alábbiakat írta a banda Facebook-oldalán:

A 2019-es év végén már teljesen kimerültem, de a legnagyobb gond az volt, hogy nem kértem segítséget a bajban, és egyedül akartam megoldani a problémáimat. Jelenleg terápián vagyok, és a felépülésemre koncentrálok. Nagyon sajnálom, hogy ezt a koncertszezont ki kell hagynom és nem találkozhatunk személyesen, de bízom benne, hogy mielőbb újra együtt lehetünk, és jókedvűen táncolhatunk az esőben. Addig is vigyázzatok magatokra, hamarosan jelentkezem, és ne féljetek segítséget kérni, ha szükségetek van rá! Megértésetekben és támogatásotokban bízva, Tibi

A fentiek miatt a zenekar lemondta a 2020-as évre tervezett fellépéseit. Az énekesről sokáig nem sokat lehetett hallani, a történtekről december végén a Quimby billentyűse beszélt először a wmn.hu-nak adott interjújában, amelyből kiderült, hogy Kiss Tibi még februárban döntött úgy, hogy elvonóra megy alkoholproblémái miatt. Balanyi Szilárd akkor kitért arra is, hogy ezt megelőzően az énekes 15 évvel ezelőtt volt Komlón az alkoholfüggősége miatt. Sokáig úgy tűnt, hogy szépen helyreáll, tudták is folytatni a munkát a zenekarral, ám most újra segítségre lett szüksége.

Ezt követően a Quimby tagjai február közepén egy online sajtótájékoztatón beszéltek a frontember állapotáról. Akkor azt mondták, most egy izolációs időszak van, ezért Kiss Tibivel nem sokan tarthatják a kapcsolatot. Az énekes utolsó üzenete ennyi volt a rehabról:

Én itt benn teszem a dolgom, ti kinn tegyétek a dolgotokat.

Úgy tűnik, hogy mostanra változás állt be Kiss Tibi állapotában. A zenekar közleményben tudatta Facebook-oldalán, hogy a bandatagok ismét találkozhatnak egymással. A bejegyzést, kérésüknek megfelelően változtatás nélkül közöljük:

„Kedves Közönség!

A Quimby zenekar rendkívül nehéz időszakot tudhat a háta mögött, de ahogy a világunk egy része a világjárvány elcsendesülésével párhuzamosan ébredezik, úgy mi is egyre bizakodóbban tekintünk előre. Ez nagyban köszönhető Nektek is, köszönjük a rengeteg támogatást és pozitív energiát, ami töretlenül áramlik felénk Tőletek!

Tibi terápiája már nem izolációban folytatódik, így újra kapcsolatba kerültünk egymással.

Van alkalmunk személyesen találkozni, hosszú idő után megölelhettük mi is egymást. Ez mindenképpen egy fontos mérföldkő, de nem jelenti az út végét, amelyhez a feltétlen támogatásunkról biztosítottuk Tibit.

A csupa jó hír mellett sajnos a július 15-ére meghirdetett Alterába Fesztiválra ígért Plusz-Mínusz koncertünket technikai okokból kénytelenek vagyunk lemondani. Elnézést kérünk azoktól, akiknek ezzel csalódást okozunk. A »Quimby Plusz-Mínusz« formációval legközelebb július 30-án, a 30. Művészetek Völgyében találkozhattok. Külön szeretnénk kérni a sajtó munkatársait, hogy a fent leírtakkal összhangban ne zavarják meg Tibit a felépülésére koncentráló törekvéseiben. Köszönettel: A Quimby zenekar”

(Borítókép: Kiss Tibor a Quimby zenekar énekese 2014-ben. Fotó: Beliczay László / MTI)