Majka életmódváltása: fél éve nem eszik húst a rapper

Till Attila az utóbbi időben többet pörög a közösségi oldalain, mint a tinédzserek. Mindenről beszámol, ami történik vele, képek helyett gyakran videóban mutatja meg, épp mit csinál. A legfrissebb bejegyzésében Majoros Péter is megjelenik, akit a felvételen épp egy fodrász vesz kezelésbe. A vicces videó informatívabb lett, mint arra az elején számítottunk volna: kiderült ugyanis, hogy Majka életében hónapokkal ezelőtt változás állt be.

Vegetáriánus vagyok, Atika

– jelentette ki a rapper, amikor Tilla a szendvicseiből kínálta. „Fél éve vega vagyok, esküszöm. Semmi hús, hát hal meg rák” – tette hozzá, egy olyan részletet is megosztva, ami rajta kívül másokat nem feltétlenül érdekel.

A kéretlen pluszinformáció persze csak viccből hangzott el, a két tévés kapcsolata ugyanis köztudottan jó és laza, valószínűleg ezért is fordul elő olyan gyakran, hogy egy műsorban szerepelnek. Erre készülnek most is: az eddig sem volt titok, hogy Majka a Sztárban sztár leszek című műsorban tér vissza a TV2 képernyőjére, most pedig már az is biztos, hogy az előző évadhoz hasonlóan az ősszel adásba kerülő produkció házigazdája ezúttal is Till Attila lesz. A műsorvezető ugyanis a videó feltöltése után néhány órával már a díszletek közül osztott meg egy közös fotót a Sztárban sztár leszek idei zsűritagjai, azaz Majka, Tóth Gabi, Pápai Joci és Köllő Babett társaságában.

Nem Majoros Péter az egyetlen, aki felhagyott a húsevéssel. Puskás Peti például 2017 nyarán döntött úgy, hogy ezentúl semmilyen állati eredetű ételt nem fogyaszt. Mióta vegán, gyakran hangoztatja ennek a fontosságát az Instagram-oldalán, korábban azt is kifejtette, hogy a vegánságával nem a hátsó kertekben, törődéssel állatnevelő nagymamák ellen lázad, hanem egy fenntartható-etikus jövőért, ahol újra megtaláljuk az egészséges harmóniát a természettel, nagyüzemi tenyésztés nélkül.

Hogy Majoros vajon miért hagyott fel a húsevéssel, az Till Attila videójából nem derül ki, ahogy az sem, hogy mindez végleges döntés vagy időszakos fellángolás nála. A legutóbbi posztjai szerint viszont nagyon ráállt a gyúrásra, aminek nagy valószínűséggel a táplálkozás szabályozása is része. Kell is a jó kondi a közelgő turnéhoz, amelynek első állomása június 12-én, azaz szombaton lesz a siófoki Plázson.

Friss hír még a rapperről, hogy nemrég Agárdi Szilviával készített egy klipes nótát.