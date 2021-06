Toszkán hangulat jár a paraszttál mellé a Papok Borozójában

A Balaton-felvidéket gyakran emlegetik a magyar Toszkánaként, miközben egyre inkább az az érzésünk, hogy Toszkánára kellene azt mondani, hogy az meg az olasz Balaton-felvidék. Az össznépi toszkánázásban minden bizonnyal Kisgella szőlőhegyének környéke vinné el a pálmát. Ez a szelíd, nyugalmas, varázslatos vidék ráadásul még csak felkapott sem volt. Eddig.

A MOL Nagyon Balaton és az Index közös sorozatában, a Best of Balatonban most a balatonszőlősi Papok Borozóját mutatjuk be, amely feltette a térképre a vidéket.

Papok Borozója

A tulajdonos, Papp Zsolt édesapja a kilencvenes években fedezte fel a környéket. Ő építette a borozót, amely eredetileg egy 26 négyzetméteres házikó volt, de az évek alatt kinőtte magát.

A domboldal egy különleges borospincét rejtett. A hely alkalmasnak bizonyult a tervek megvalósításához, így az építkezést követően a bátyám megnyithatta első kisvendéglőjét. Kellett tehát néhány Papp, no meg egy borozó, így született a Papok Borozója. A 2019-es évben pedig – mint a mesében – a legkisebb fiú indult útjára szerencsét próbálni. Ez lennék én

– avat be a részletekbe Papp Zsolt.

A Papp család borozója a nagyszülők álmát valósította meg, hiszen mindenki a vendéglátásban cseperedett fel: volt köztük hentes, konyhamészáros, kocsmáros. A hely szíve és lelke az eredeti borozó szobája, amelyet családi ereklyékkel rendeztek be. Az étlap szervezőereje a hagyományos magyar ételek és az elsőrangú alapanyagok elegyítése, a régi receptek újragondolása. Akinek sikerül asztalt foglalnia, azt ígéretük szerint a klasszikus nagymama konyhája várja, de mindig egy kis csavarral.