Osváth Zsolt vallomása: A halál szélén voltam

Osváth Zsolt mára étteremtulajdonos és műsorvezető, akinek a munkásságát több százezren követik. Elmondása szerint azonban előbb is tarthatna most, ha tinédzserként nem nyelik el a partidrogok. Most elmesélte a kálváriáját és azt, hogy bár keserves a gyógyulás, létezik kiút, és nagyon megéri ezt választani.

Osváth Zsolt nem mindennapi titkot osztott meg követőivel a minap. A műsorvezető az utóbbi években sikeresen felépítette saját brandjét, csatornája ma hiánypótló a legnépszerűbb videómegosztón. Profilján főként hírességekkel beszélget, aktuális közéleti témákra reagál, és időnként a magánéletéről is megoszt dolgokat: legutóbbi szerelemprojektjének, az Unicorn Bistrónak születését is részletesen bemutatta közönségének.

Ma azonban sokkal sötétebb vizekre evezett a csatorna. Június 26-án volt a kábítószer-ellenes világnap, amely bár kevésbé kapott visszhangot, valószínűleg sokakban idézett fel kellemetlen emlékeket a múltból – így történt ez Osváth Zsolttal is.

A műsorvezető a videó elején leszögezi, hogy az adott napon vagy korábban azért nem beszélt múltjának ezen szegmenséről, mert úgy vélte, kissé promotáló-jellegűek az ilyesfajta vallomások, amiket hallva az ember úgy érezheti, nem is lehet olyan rossz kipróbálni ezt-azt. Emellett az volt a benyomása, hogy sok fiatal azért szólal fel éppen ekkor a drog ellen, hogy egyfajta visszatetszést keltve úgy állítsa be magát, mint aki sok menő dolgot megélt már életében – pedig ha valami, akkor a drog tényleg a legrosszabb, ami után nyúlhatunk.

A videó megosztása mellett végül azért döntött, mert úgy véli a prevenciós anyagok sokkal inkább statisztikákon, számokon alapulnak, mintsem a valóságon. A média rendszeresen szenzációt csinál a hasonló ügyekből, reklám és műsoridőt értékesítve, ezért döntött úgy, hogy történetét a követőivel osztja meg non profit módon. Ha csak egy valakinek megmutathatja van kiút, már megérte.

Amikor a drogról beszélünk, akkor azon kívül, hogy magadat károsítod, az csak egy dolog. Sokkal durvább az, amit a környezeteddel csinálsz

– mondta a műsorvezető.

Osváth Zsolt nehéz gyerekkort tudhat maga mögött, hiszen intézetben nőtt fel, ott került kapcsolatba a kábítószerekkel is. Mivel szeretett volna beilleszkedni, nem mondott nemet az ottani fiatalok által használt szerekre, így a töltőgázra sem. Utóbbi különösen veszélyes, ugyanis bár sokan kábulást várnak tőle, a „fogyasztása” bármikor halálos lehet.

Tinédzserként már belekóstolt a nagybetűs éjszakai életbe, ezzel együtt a partidrogok világába is. Mivel a szórakozóhely egy idő után már a munkahelyévé is vált (ahol pult alól árulták a kábítószert), belekerült egy spirálba, ami a kábítószer körül forgott. Kemény drogokon kívül mindent kipróbált, kollégáit a családjának tekintette, velük együtt fogyasztotta a különböző szereket, így érezte azt, hogy végre tartozik valahova.

Milyen volt ezt az életet élni? Akkor, abban a pillanatban amíg a pakett tartott, csodálatos. Olyan dimenziók és olyan kapuk nyíltak meg, amiket abban a pillanatban tökéletesnek és szupernek éreztem. Azt gondoltam, hogy mindig ilyennek kellene lennie a világnak.(...) Mindenki mindenkit szeret, mindenki mindenkivel előzékeny. Mindenki mindenkinek a barátja, egészen addig, amíg ki nem ürül a pakett

– emlékezett vissza, hozzátéve, az emberek ebben az állapotban képesek az utolsó filléreiket is szerekre költeni, csak hogy ne érjen véget az a boldog flash, amibe belecsöppentek. Elmondta továbbá, hogy bár olyannyira sosem volt az anyag függője, hogy bármit megtett volna érte, de ha egyszer már a hatása alatt volt, igyekezett elérni, hogy minél tovább tarthasson az állapot. Beszámolója szerint a józanodás órái több szempontból is borzasztóak voltak: eleinte a szagok tűntek fel, az undort pedig később felváltotta az ürességérzet, amit az átmulatott éjszaka hagyott maga után. Így mentek hát pocsékba a szórakozóhelyen kívül töltött napok, olyan pedig nem volt, aki jó irányba terelhette volna, hiszen szülők nem álltak mögötte, az intézetben dolgozók pedig nem törődtek azzal, ami a fiatalok között zajlott.

Ekkoriban mint biztos pont, csak a drogos munkahely volt Osváth Zsolt életében. Miután 18 évesen elhagyta az intézetet, vagy az utcán élt, vagy barátok fogadták be. Amikor több napon keresztül pultosként dolgozott, jellemzően valamilyen szer hatása alatt állt, aminek következtében alig aludt ebben az időintervallumban. 4-5 napon át félórákat tudott csak pihenni, ami egyébként gyakran halálos kimenetelű is lehet.

Ebben az időszakban elhittem, hogy van egy családom, a kollégáim a családom, hogy én bármikor számíthatok rájuk. Persze csak szerdától vasárnapig. Elhittem, hogy tartozom valahova. Az volt a belépő a családba, hogy te is felszívsz valamit, hogy te is beleteszel valamit a közösbe, és én minden pénzemet bele is tettem

– hamar rá kellett azonban jönnie, hogy ezek az emberek nem kezelték családtagként, és az első alkalommal, amikor lehetőségük nyílt, elárulták, meglopták.

Az említett életmód a műsorvezető alkatán is megmutatkozott, akkoriban csontsovány volt, szinte képtelenség volt számára az evés. Az átmulatott napok után csak nyugtatóval sikerült elaludnia, ameddig pedig erre rájött, előfordult, hogy még másnap is kiszáradt szájjal ropogtatta a fogait. Magányosnak és üresnek érezte magát, gyakran gondolkodott öngyilkosságon is. A fogai tönkrementek, józanul is hallucinációk gyötörték, és az idegrendszere is megsínylette a szereket. A mai napig előfordul, hogy bizonyos illatok, hangok, fények vagy arcok hatására nagyon erős mellkasi nyomást érez.

Elképesztően másként gondolok most már erről a dologról mindent. Ami akkor buli volt, most egy kínos foltja az életemnek. Olyan szinten tönkre tett, olyan szinten magányos voltam, hogy én azt ki tudom jelenteni, hogy amikor úgy döntöttem, hogy felhagyok ezzel az élettel, a halál szélén voltam. (...) A drog nagyon durván tönkretette az életemet.

A normális életmódhoz való visszatalálás éveken át tartott, ennek részeként külföldre költözött egy időre dolgozni, hogy távol legyen a drogos ismerősöktől. A magány árnyékában volt kénytelen visszatalálnia az útjára, amiben bár akkori párja segítette, országok választották el őket egymástól.

Osváth Zsolt hangsúlyozta, hogy mindenkit óvva int attól, hogy belekóstoljon ebbe az életformába, hiszen olyan visszafordíthatatlan károkat és traumákat okoz magának, amit sosem lesz képes teljesen feldolgozni és elengedni. Hozzátette viszont, hogy van kiút, és külön élmény volt számára, hogy rájöhetett: a hétvége eltelhet úgy is, hogy akár életre szóló, kellemes élményeket gyűjt. Amellett pedig, hogy mindenkit igyekszik lebeszélni arról, hogy drogfogyasztó legyen, azt tanácsolja, hogy

Ahelyett, hogy cuccoznál, találj magadnak egy olyan embert, aki a drogod lehet.

Osváth Zsolt videójában kiemeli, hogy a média csak az ő jóváhagyásával közölhet cikket a témában, melyet az Index.hu hivatalos úton megkapott. Kérésére felhívjuk a figyelmet, hogy az engedély más sajtóorgánumok általi továbbközlésére nem vonatkozik.

(Borítókép: Osváth Zsolt. Fotó: Youtube / ZSHOWtime)