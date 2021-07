A monacói hercegné története sem egy tündérmese

Ha hercegi párról beszélünk, legtöbbünknek Harry és Meghan, vagy Vilmos és Katalin képe ugrik be. A sussexi és a cambridge-i hercegek sokban különböznek, leginkább abban, hogy amíg Vilmosék profin és látszólag szívesen látják el a koronához köthető feladataikat, addig Harry és Meghan inkább a szerelmet választották. Talán ezért is tűnik úgy, hogy az Egyesült Királyság lakói is egyöntetűen az egyébként is trónörökös herceget kedvelik jobban – elég volt megnézni legutóbb Diana hercegnő szobrának avatását. A helyszíni élőzések kommentszekciójában ugyanis három téma dominált: a legtöbben az iránt érdeklődtek, mikor veszi végre kezdetét az esemény, mások pedig vagy Vilmost és Katalint méltatták, vagy Harryt szidták.

Bár kevesen, de akadtak olyanok is, akik védelmükbe vették Meghan hercegnét. De aki úgy érzi, hogy Harry herceg felesége szánnivaló, annak érdemes egy pillantást vetni a monacói hercegnére.

Grace Kelly életét ugyan sokan irigykedve nézték, Wendy Leigh életrajzíró szerint a színésznőből lett hercegné házassága pocsék volt, III. Rainer herceg több szeretőt is tartott, teljes melankóliába taszítva ezzel a feleségét. A jelek szerint pedig úgy tűnik, a fia, II. Albert sem esett messze a fájától.

Apja fia

A herceg egy nála húsz évvel fiatalabb nővel, Charlène Wittstockkal melegedett össze, és vette feleségül 10 évvel ezelőtt. Az említett hölgy afrikai születésű, apja fényképek másolásával foglalkozott, anyja korábban autóversenyző volt, majd edzőként tevékenykedett. Charlène versenyszerűen úszott, 2000-ben dél-afrikai színekben vett részt a Sydney-ben rendezett nyári játékokon. Érmet nem szerzett, ám a női 4 × 100 méteres vegyes váltóval 5. helyezést ért el, 100 méter háton 17., 200 méter háton pedig 14. lett. Ebben az évben ismerkedett meg az akkor még monacói herceg címet viselő II. Alberttel, és bár kapcsolatukat csak 2006-ban vállalták fel, addig jó sok dolog történt.

III. Rainer 2005-ben meghalt, így örököse, Albert váltotta a trónon. Ebben az időben derült ki viszont az is, hogy a koronára váró hercegnek van egy törvénytelen fia, Alexandre, akit egy Nicole Coste nevű légiutas-kísérő szült neki. Nem sokkal később hasonló helyzet állt elő, ekkor egy Tamara Rotolo nevű nő állította, hogy egy vakáció során együtt volt a herceggel, majd be is mutatta Jazmin Grace nevű lányát. A DNS-teszt nyomán Albert őt is saját gyermekeként ismerte el, így ő és Alexandre is megkapták családnévként a Grimaldit, és bár az öröklési sorban nem kaptak helyet, apjuk jócskán megtámogatta őket anyagilag. Charlène ezt még elnézte, ám állítólag éppen az esküvője előtt derült ki, hogy a vőlegényének további törvénytelen gyerekei is vannak, és hogy még mindig összejár kedvenc stewardessével – írta meg a Page Six. Az említett napon meg is próbált megszökni a palotából, de végül nem járt sikerrel. Az esküvőn jelen lévő vendégek közül többen is sírni látták Charlène-t, mire a válasz az volt, hogy csak a boldogság könnyei csillognak az arcán. Egy nagybecsű francia lap, a L′Express le is hozott egy cikket a hercegné szökési kísérletéről, hozzátéve, hogy a reptéren állították meg az illetékesek. A szóban forgó hasábok után a monacói palota szóvivői perrel fenyegették a magazint, de végül sosem került sor retorzióra.

Charlène ezután kétszer próbált megpattanni Monacóból. Egyszer Franciaországban keresett menedéket, a dél-afrikai nagykövetségen, majd vett egy csak oda szóló jegyet a szülőhazájába, de a reptéren ismét rajtaütöttek, és rábeszélték, hogy térjen vissza a palotába. Akárhogy is, a Page Six szerint a hercegnének valahogy sikerült eljutnia Dél-Afrikába, az ott-tartózkodását azonban titkok övezik.

Újabb törvénytelen gyerek a láthatáron

A megkérdezett monacói lakosok szerint Charlène nem érezte otthon magát köztük, és a helyiek sem találták szimpatikusnak, sőt. Volt, aki még a nevébe is belekötött, mondván, hogy Charlotte-ként kellene inkább hívatnia magát. Sokan úgy vélik, hogy a hercegnének nincs már maradása Monacóban, ezért mondatta azt a szóvivőjével, hogy miközben veszélyeztetett orrszarvúkat mentett a szülőországában, súlyos fertőzés támadta meg – mindennek köze lehet ahhoz, hogy 2020 decemberében újabb nő állt elő azzal, hogy Alberttel való szenvedélyes viszonyából született egy kislánya. Az illető perre is vitte az ügyet, az uralkodó herceg azonban ezúttal úgy döntött, nem hajlandó DNS-tesztnek alávetni magát, mondván:

erre senki sem kötelezheti, hiszen ő egy fejedelem.

Furcsa és kissé rémisztő egybeesés, hogy az említett nő ügyvédjét Erich Grimaldinak hívják, tehát a családneve alapján akár rokoni kapcsolat is fűzhetné a monacói uralkodói házhoz, ám a férfinek nincs köze a nemesi Grimaldikhoz. Mindenesetre elmondta, hogy bármit is gondol Albert, a bíróság fog dönteni arról, kell-e DNS-teszt, vagy sem. Az újabb botrány után Charlène besokallni látszott: egyik napról a másikra punkfrizurával és tőle szokatlan sminkben mutatkozott, mellékesen pedig január óta Dél-Afrikában tartózkodik.

Instagramján ehhez képest már június 24-én elkezdődött egy romantikus visszaemlékezés-sorozat, amely férjével való házasságát méltatja. Utolsó posztjában szintúgy ez a téma, ám a bejegyzés végén egy link is található azok számára, akik adományt ajánlanának fel a pár alapítványának a javára.

Sokan kérdeztétek, milyen ajándéknak örülnénk az évfordulónk alkalmából. Lekötelezve érezzük magunkat, ám a legnagyobb ajándék, amit adhattok, az, ha segítetek valaki másnak az alapítványunkon keresztül. Együtt sokkal többet tehetünk

– olvasható a poszt végén lévő linkre kattintva.

A legfontosabb döntés

Ami a hercegnét illeti, a szóvivője szerint nagyon beteg, és bár már átesett egy beavatkozáson, többre is szükség lesz. A monacói lakosság egy része csak ürügynek tartja mindezt, hogy Charlène-nek ne kelljen visszatérnie a palotába, azonban van, aki szerint a hercegnében fel sem merül, hogy hátrahagyja a családját, hiszen Albert mellett hatéves ikreit is Monacóban hagyta.

Akárhogy is dönt végül a hercegné, nem lesz könnyű dolga. Ha távol marad, el kell felejtenie a gyermekeit, de ha visszatér, egy olyan férfi ágyába kell visszafeküdnie, aki hűtlen hozzá, nem beszélve az országról, amelynek lakói sem látják szívesen. Utóbbi miatt párhuzam vonható közte és akár Meghan Markle között is, a sussexi hercegné férje azonban nem keveredett megcsalási botrányokba, és egyértelműen a családját választotta a monarchia helyett – Charlène most ugyanúgy döntés előtt áll, hogy a családot vagy a szabadságot választja.

(Borítókép: Charlène Wittstock a civil vendégek számára rendezett esküvőjén, a monacói herceg palotájában 2011. július 1-jén. Fotó: Pascal Le Segretain / Getty Images Hungary)