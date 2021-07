Marilyn Manson feladta magát

Az énekes a New Hampshire-i állami rendőrségen adta fel magát, miután elfogatóparancsot adtak ki ellene egy 2019-ben elkövetett ügye miatt. De mi a helyzet azokkal az áldozatokkal, akik nemi erőszak miatt perelték be Mansont?

Bár a média hónapok óta a Marilyn Manson által elkövetett szexuális abúzusoktól hangos, a zenészt egy 2019-es ügye miatt kezdték körözni. A vád szerint az énekes a gilfordi Bank of New Hampshire Pavilionban adott koncertje közben megütött egy videóst, ami miatt bíróság elé kellett volna állnia, ő azonban ügyvédjeivel elsunnyogta volna az ügyet. Pechére ez nem jött be, elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Manson valamilyen okból úgy döntött, feladja magát. A Deadline információi szerint az énekest óvadék ellenében szabadlábra helyezték Los Angelesben, a publikum számára ismeretlen áldozattal azonban tilos felvennie a kapcsolatot. Ami az ügy végkifejletét illeti, Manson legsúlyosabb esetben egy év börtönbüntetésre és 1500-tól 2000 dollárig terjedő pénzbírságra számíthat. De meglehet, hogy nem elsősorban emiatt kell aggódnia.

Az énekest ugyanis az utóbbi hónapokban négy nő vádolta meg olyan brutális erőszaktevésekkel, amelyek korhatáros horrorfilmekben is bőven megállnák a helyüket. Először a West World színésznője, Evan Rachel Wood rántotta le a leplet volt párja erőszakos természetéről, őt követte a Trónok harca sztárja, Esmé Bianco, aki már jóval keményebb szavakkal illette bántalmazóját.

Ő nem egy félreértett művész. Megérdemli, hogy élete végéig börtönben maradjon

– fogalmazott a színésznő, aki valóban meg is tette a feljelentést a zenész ellen.

Itt nem állt meg a történet, Bianco után ugyanis Manson egyik korábbi alkalmazottjának ügyvédje nyújtott be periratot. Őt követte egy Ashley Morgan Smithline nevű modell, aki elődeihez hasonló rémtörténetekről számolt be, amelyeknek nyomait ma is kénytelen őrizni.

Az áldozatok beszámolói szerint Marilyn Manson félelem és mindenfajta gátlás nélkül szedte áldozatait az évek során. Volt felesége ugyan azt mondta, ő maga sosem tapasztalt erőszakot az énekes mellett, az utóbbi évben felbukkant négy áldozat történetei meglehetősen hasonlóan mutatták be a kevésbé bizalomgerjesztő külsejű Mansont. Elmondásuk alapján a repertoárjában szerepelt kényszerítés, kötözés, fojtogatás, vagdosás, verés, orrtörés és baltával üldözés is a folyamatos lelki bántalmazás mellett. Bár Manson Evan Rachel Wood bejegyzését még meglehetősen visszafogott stílusban cáfolta, az utána felsorakozó nők vádjaira már semmilyen formában nem reagált. Felmerül tehát a kérdés, hogy hármójuk peres ügye hogyan alakul, amiben döntő lehet, hogy jelentkeznek-e további áldozatok. Közösségi oldalait elnézve sanszos, hogy az énekestől nem fogunk egyhamar választ kapni ezeket illetően.