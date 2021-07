Az énekes erőszakos tevékenységeiről Evan Rachel Wood rántotta le a leplet februárban, őt követte a Trónok harca színésznője, Esmé Bianco, majd Manson korábbi asszisztense, akik be is perelték Mansont. A minap egy negyedik áldozat is részletesen mesélt kínjairól.

Aki esetleg nem követte Marilyn Manson munkásságát, az utóbbi két hónap alatt valószínűleg sikerült megismerkednie vele – szadista mivoltját tekintve legalábbis biztosan. Az 52 éves énekes körül egyre inkább szorul a hurok, mióta több exe is vérfagyasztó bántalmakról beszélt, amelyeket Manson követett el ellenük. Be is perelték volt partnerüket, aki ellen, mint kiderült, amúgy is élt már egy elfogatóparancs.

Manson ellen azért adtak ki körözést, mert még 2019-ben tartott egy koncertet a gilfordi Bank of New Hampshire Pavilionban, ahol verekedésbe keveredett. Kétrendbeli könnyű testi sértés miatt kereste a rendőrség, ő azonban nem idegeskedett túl sokat azon, hogy tisztázza magát.

Mindez persze nem is meglepő, hiszen a zenész ellen most több eljárás is folyik. A dominót a Westworld színésznője, Evan Rachel Wood indította el, amikor az Instagramján beszámolt arról, hogy a nála 18 évvel idősebb Manson a kapcsolatuk idején rendszeresen bántalmazta, be nem gyógyuló lelki sebeket okozva neki.

A bántalmazóm neve Brian Warner, úgy is ismerhetitek, mint Marilyn Manson. Tinédzserkoromban vett a szárnyai alá, és éveken át bántalmazott. Átmosta az agyamat, és addig manipulált, amíg teljesen be nem hódoltam neki. Elegem van abból, hogy féljek a megtorlástól és a zsarolástól. Azért vagyok itt, hogy leleplezzem ezt a veszélyes embert, és felhívjam a figyelmet az iparra, amely támogatja, mielőtt még több életet tesz tönkre. Együttérzek azzal a rengeteg áldozattal, akik nem maradnak tovább csendben

– szólt a poszt, amely hamar felrobbantotta a közvéleményt.

A szóban forgó bejegyzésre még nem érkezett reakció. Az énekes ekkor kimérten tagadta volt barátnője vádjait, az ezt követő megszólalásokra azonban nem reagált – ahogy semmi másra sem. Evan Rachel Wood februári leleplező posztja óta Manson felszívódott a közösségi oldalakról, sehová sem posztol. Csak ügyvédein keresztül tagad.

Wood után nem sokkal a Trónok harca színésznője, Esmé Bianco is rémisztő részletességgel számolt be arról, hogyan kínozta és manipulálta őt a férfi. Képet is posztolt, amelyen elmondása szerint a háta látható azután, hogy Manson késsel vagdosta össze. A színésznő egyébként nem kertelt, és kijelentette, hogy ha rajta múlik, volt párja börtönbe kerül, ezért beperelte őt.

A két színésznő után Manson egyik volt beosztottja is úgy döntött, előáll a történetével. Ashley Walters arról számolt be, hogy a zenész meghívta őt az otthonába, majd éjjel nem engedte haza, helyette szexuális bántalmazta. Ennek ellenére elfogadta az ajánlatát, és az asszisztense lett – akkori gázsijának a duplájáért. A munka azonban rémálomba torkollott, főnöke képes volt 48 órán át is dolgoztatni, miközben a barátait arra biztatta, hogy kényük-kedvük szerint fogdossák a nőt, akitől cserébe elvárta, hogy kellesse magát a számára ismeretlen férfiak előtt.

Úgy bánt velem, mint egy darab hússal

– mondta Walters, aki szintén keresetet nyújtott be Manson ellen szexuális bántalmazás vádjával.

Alig néhány hónap alatt felbukkant az énekes negyedik áldozata is – most az Esmé Biancóra egyébként kísértetiesen hasonlító Ashley Morgan Smithline mondta el részletesen a történetét. A modell állítása szerint a színésznőéhez hasonlatos csapdába sétált bele: Manson még 2010-ben kereste fel azzal, hogy szerepeljen egy jövőbeli projektjében. Smithline elfogadta a lehetőséget, és boldogan beköltözött a férfi lakásába is. Eleinte belegyezett abba, hogy szexuális kapcsolata legyen az énekessel, ám ez később véres erőszakká vált.

Hatalmas rajongó voltam 26 éven át. A példaképen volt tinikoromban. Milyen vak voltam sok más emberrel együtt. Mostanra annyira egyértelmű, hogy a bátor nők elmondják az igazukat. Mellettetek állok

– mondta korábban a modell, mielőtt ő is beperelte volna Mansont.

A TMZ információi szerint a modell ügyvédje által benyújtott periratból kiderül, hogy Smithline egy ízben arra ébredt, hogy a csuklója a bokájához van kötve, miközben a férfi beléhatol. Számtalanszor kérte, hogy fejezze be, mire Manson rákiáltott, hogy fogja be, majd olyan erősen szorította meg a bordáit, hogy komoly sérülést okozott; hasonlóképp történt mindez a nő nemi szervével is. Az énekes a következő hónapban volt, hogy

fojtogatta őt erőszak közben, eltörte az orrát, majd késsel vagdosta a vállát, a karját és a hasát. Az iratok szerint a modellt sokkolták a történtek, és a mai napig őrzi a testén a hegeket.

Manson bár a csend biztonságába burkolózik, valószínűleg érzi a rá nehezedő nyomást, hiszen már harmadszorra csak a képviselői nyilatkoznak, természetesen tagadva az elhangzottakat.

Határozottan tagadjuk Smithline kisasszony vádjait. Annyi ferdítés van bennük, hogy nem is tudjuk, hol kezdjük el megválaszolni őket. Ez a kapcsolat, már ha nevezhető egyáltalán kapcsolatnak, egy hétig sem tartott 2010-ben

– idézte a TMZ az énekes szóvivőjét, aki állítja: ügyfele már több mint tíz éve nem is találkozott az őt perelő modellel.

(Borítókép: Marilyn Manson 2020. február 9-én, Beverly Hills Kaliforniában. Fotó: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images)