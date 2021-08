Evan Rachel Wood bemutatott Marilyn Mansonnek, és egy kicsit Kanye Westnek is

Kanye West esetében már szinte semmi sem meglepő. A rapper bár éppen válófélben van feleségétől, Kim Kardashiantől, a celebritás jócskán kivette a részét ex ura lemezbemutatójából. Miután Ye felgyújtotta magát, egykori neje menyasszonyi ruhában vonult fel a színre. A sokkolás azonban itt nem ért véget, az eseményen ugyanis DaBaby és Marilyn Manson is „tiszteletét tette”.

A rapper ezzel duplán is kivívta a publikum ellenszenvét, hiszen Mansonnal hónapok óta tele vannak a hírek, miután több exe is előállt azzal, hogy az énekes brutális módon bántalmazta őket. Ő persze mélyen hallgat, csupán a botrányt kirobbantó Evan Rachel Wood szavait cáfolta még februárban, azóta teljesen eltűnt a közösségi médiából.

A színésznő azonban nem felejt, és meglehetősen felszívta magát azon, hogy Kanye West a történtek után is szemrebbenés nélkül favorizálja Mansont. Ennek fényében egészen elegánsan vágott vissza. A napokban a hollywoodi Bourbon Room nevű bárba látogatott el, ahol rögtönözve előadta a New Radicals You Give What You Get című dalát, melyben egy ponton ki is mondta bántalmazója nevét, miközben jól láthatóan felmutatta a középső ujját.

Ezt későbbre tartogattam, de úgy néz ki, most jött el az ideje

– mondta a Westworld színésznője, mielőtt nekikezdett volna a produkciónak.

Wood egyébként túlélőtársainak címezte a dalt, akiket, ahogyan ő fogalmaz: pofon vágtak a héten. Azt üzente nekik, hogy szereti őket és tartsanak ki továbbra is.

Kanye Westet mindez nem hatotta meg különösebben, az viszont annál inkább, hogy a Donda bemutatójára ugyancsak meghívott DaBaby menedzsere elzárkózott attól, hogy a lemezre kerülhessen közös számuk.

Kanye brought out Marilyn Manson and DaBaby during his Donda listening party in Chicago... pic.twitter.com/whLcxGdTQK — Consequence (@consequence) August 27, 2021

A rapper több privát beszélgetését is megosztotta, melyeket a menedzserével illetve DaBaby-vel folytatott. Mint kiderült, West nem volt hajlandó elfogadni a tékozló társrapper menedzserének döntését, miszerint nem járul hozzá, hogy Jail című számuk bemutatásra kerüljön a Dondán. Így azon is kiakadt, hogy tegnap délután megjelentették az említett albumot, DaBaby-vel közös projektje azonban nem került fel rá. Mint mondta, a hozzájárulása nélkül tették közzé a lemezt.

Az éjjel aztán mégiscsak történt valami, ugyanis a 26 számból 27 lett, megjelentetve a Jail második verzióját is, melyben felcsendül DaBaby hangja. Ye egyébként megüzente a rappernek, hogy szerinte tönkre akarják őt tenni a körülötte lévő emberek, Istennek azonban más terve van vele – írta meg a Just Jared.

DaBaby esete egyébként azért aggályos, mert nemrég egy koncertjén úgy gondolta, jó ötlet lesz homofób megjegyzéseket tennie a közönségére, és az AIDS-szel viccelődni.

Ha úgy jöttél ide, hogy nem vagy HIV-pozitív, AIDS-es, vagy bármilyen más halálos, szexuális úton terjedő betegség hordozója, amitől 2-3 héten belül meghalsz, akkor emeld magasra a telód vakuját!

– mondta akkor DaBaby, és azóta már posztban elnézést kért kijelentéseiért, később törölte bejegyzését.

(Borítókép: Marilyn Manson és Evan Rachel Wood 2006 októberében. Fotó: E. Charbonneau / Getty Images Hungary)