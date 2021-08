Rubint Réka: Azonnal műteni kellett Norbit

A kórházból, Schobert Norbert ágya mellől jelentkezett Rubint Réka, hogy részletesen is beszámoljon arról, mi történt a férjével. A fitneszguru sztrók miatt lett rosszul, állapota azonnali beavatkozást igényelt.

Ahogy korábban az Index is megírta, Schobert Norbert múlt csütörtökön rosszul lett és összeesett a háza előtt, mentőhelikopter vitte kórházba. A fitneszguru állapota miatt rengetegen aggódtak, azóta már kiderült, hogy szerencsére túl van az életveszélyen, és mostanra jobban érzi magát.

Rubint Réka most a közösségi oldalán részletesen is beszámolt arról, mi történt pontosan a férjével és hogyan sikerült megmenteni. Bejegyzésében azt írta, Schobert Norbert csütörtökön reggel minden előjel nélkül hirtelen rosszul lett és a házunk előtt összeesett. A szomszédjuk épp akkor sétált ki a házukból, így azonnal észlelte a történteket és becsengetett hozzájuk. Szerencsére Rubint Réka otthon volt, így azonnal tudta a mentőket riasztani, rövid időn belül pedig meg is érkezett a sürgősségi és légi segítség, majd kiderült, hogy a fitneszguru sztrókot kapott.

Sztrók, ami sajnos bárkivel, bármely életkorban és kondícióban előfordulhat. Nem történt agyvérzés, egy vérrög elzáródást okozott az agyban

– folytatta Rubint Réka, hozzátéve: a Légi mentők és az Országos Mentőszolgálat gyors és profi ellátásának, az azonnali kórházi vizsgálatokat követő vérhígításnak köszönhetően sikerült stabilizálni férje az állapotát és a koponya CT vizsgálatot követően az orvosok azonnali műtétet javasoltak.

A katéterrel történő beavatkozással, sikerült eltávolítani az elzáródást okozó vérrögöt. Szerencsére minden beavatkozás időben megtörtént, így maradandó károsodás nélkül vészelte át a történteket. Norbi beszéde, mozgása, emlékezete teljesen helyreállt, állapota stabil, jelenleg is a legjobb kezekben van

– olvasható a posztban. Rubint Réka azt is hozzátette, hogy Schobert Norbert rosszullétének azonnali észlelése és a mentőszolgálat gyors segítsége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy rövid időn belül megkapta a megfelelő kórházi ellátást, s így időben sikerült segíteni és a beavatkozásra sort keríteni.

Nem tudunk elég hálásak lenni a HONVÉD kórháznak és OKITI-nek a magas színvonalú szakmai munkájukért! A sztrókot nagyon sok minden okozhatja, viszont a regenerációban óriási szerepe van annak, hogy Norbi egész életében sportolt, erős a szervezete. Bízunk benne, hogy szép lassan megerősödik és a javasolt terápiás kezelések igénybevétele ás betartása mellett, hamarosan újult erővel tud Nektek segíteni. Én Vele és mellette vagyok! Körülölelem a szeretet energiájával, ami az egyik legerősebb “gyógyszere” a léleknek! Vigyázzatok magatokra, egymásra és a szeretteitekre!

