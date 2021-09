Kigyúrt unoka lehet a brit királyi család első tengerészgyalogsági tisztje

Bár a rivaldafény jelentős része a királyi család szűk belső körében oszlik el, akadnak még a világon bőven brit royalsarjak. A néhai Margit hercegnő unokája, Arthur Chatto is szépen építgeti a karrierjét, nemrég pedig abban a megtiszteltetésben részesült, hogy maga Erzsébet királynő fejezte ki büszkeségét az irányába.

Arthur már gyermekként is nemes feladatot végzett a királyi családban: 2009 és 2011 között a királynő harmadik hivatalos uszályvivője volt. Ezen posztját már maga mögött hagyta, és Harry hercegékhez hasonlóan ő is a Westminster Cathedral Choir előkészítő iskolájába, később pedig az Etonra, azaz az Egyesült Királyság egyik legpuccosabb középiskolájába járt. Ezután a Edinburgh-i Egyemen tanult tovább földrajz szakiránnyal, miközben személyi edzőként kezdett dolgozni.

Testépítését Instagramján is lelkesen dokumentálta, és bár valamiért úgy döntött, hogy évek múltán letiltja a profilját, azért akadnak még rajongói oldalak, ahol elérhetőek az előkelőség pimasz fotói.

Mindenesetre Arthur Chattonak most ettől sokkal fontosabb feladatai lesznek, jelentkezett ugyanis a Királyi Tengerészgyalogság tiszti képzésére, ami még az idén kezdetét is veszi. A kemény tanfolyamra annak idején Edward herceg is jelentkezett, de hamar kihullott – ezzel pedig Arthur lehet a brit királyi család első tagja, aki elnyerheti a tengerészgyalogsági tiszt rangot. II. Erzsébet boldog is, hogy egykori uszályhordozója katonai pályára lép.

Őfelsége le van nyűgözve és nagyon büszke

– árulta el a Daily Mailnek a királyi család egyik ismerőse.

A 22 éves királyi sarj egyébként nemrég meg is látogatta a királynőt Balmoralban, ez idő alatt pedig 20 mérföldes túrákkal szórakoztatta magát, és kempingezgetett a skót felvidéken. Ez azonban szinte semmi a teljesítményeihez képest, tavaly nyáron ugyanis jótékony célból részt vett már egy 2000 mérföldes barangoláson is.

Arthur fizikumával tehát aligha lesz probléma a képzésen, és a szíve is a helyén van, igaz, sokak bánatára foglalt, a barátnőjét Lizzie Friendnek hívják. Csüggedni azonban nem érdemes, hiszen vannak még a világon szingli hercegek!